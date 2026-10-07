Ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε διορία μιας εβδομάδας σε 12 βουλευτές που εκλέχθηκαν το 2023 με το κόμμα αλλά μέσα στο φετινό καλοκαίρι έγιναν ανεξάρτητοι ή έδειξαν να ενδιαφέρονται να κατευθυνθούν προς την ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν δεν παρέδωσαν την έδρα του και παραμένουν στη Βουλή χωρίς να έχουν ενταχθεί σε άλλο πολιτικό φορέα. Τώρα καλούνται να επιστρέψουν τις έδρες τους ως την άλλη Τετάρτη.

Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει, από την Κουμουνδούρου θα προχωρήσουν σε καταγγελίες σε βάρος τους, δίνοντας στη δημοσιότητα δηλώσεις τους από το παρελθόν εναντίον της παρακράτησης εδρών.

Πιο συγκεκριμένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε πως «μέχρι την επόμενη Τετάρτη πρέπει όσοι βουλευτές έχουν φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ μένοντας στη βουλή ως ανεξάρτητοι ή να παραδώσουν την έδρα και “καλή τους τύχη” ή όποιος τους δεχτεί με την έδρα είναι πολιτικός κλεπταποδόχος».

Με τη δήλωση αυτή γίνεται ξεκάθαρη αιχμή προς το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

To συγκεκριμένο τελεσίγραφο αφορά τους: Σωκράτη Φάμελλο, Όλγα Γεροβασίλη, Καλλιόπη Βέττα, Γιώργο Γαβρήλο, Μίλτο Ζαμπάρα, Διονύση Καλαματιανό, Μαρίνα Κοντοτόλη, Χάρη Μαμουλάκη, Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, Πόπη Τσαπανίδου, Γιώργο Ψυχογιό.

Σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ διευκρινίζει πως οι πόρτες της Κουμουνδούρου παραμένουν ανοιχτές για όποιον θέλει να επιστρέψει.