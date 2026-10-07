Μια ρομαντική στιγμή από την απόδρασή τους στο Παρίσι μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Νίκολα Πελτζ.

Το ζευγάρι βρέθηκε αυτές τις ημέρες στη γαλλική πρωτεύουσα με αφορμή την Εβδομάδα Μόδας, βρίσκοντας ωστόσο χρόνο για να απολαύσει στιγμές μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Η Νίκολα Πελτζ ήταν εκείνη που δημοσίευσε στα social media ένα στιγμιότυπο από τη βόλτα τους, αποκαλύπτοντας μια πιο προσωπική πλευρά του ταξιδιού τους.

Το φιλί μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ

Στη φωτογραφία που ανέβασε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, οι δυο τους ποζάρουν έχοντας στο φόντο τον Πύργο του Άιφελ.

Η Νίκολα έχει τυλίξει τα χέρια της γύρω από τον λαιμό του συζύγου της, ενώ ο Μπρούκλιν σκύβει προς το μέρος της για να τη φιλήσει, κρατώντας τα χέρια του στις τσέπες του.

Η Νίκολα Πελτζ μοιράστηκε μάλιστα, και στιγμές με τα αδέλφια της. Σε μία από τις φωτογραφίες πόζαρε με τον αδελφό της Γκρεγκ Πελτζ, γράφοντας ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα: «Σε στηρίζω για μια ζωή. Σε αγαπώ».

Σε επόμενο story, η ηθοποιός φωτογραφήθηκε και με τον άλλο αδελφό της, Μπράντλεϊ Πελτζ, τον οποίο αποκάλεσε «ο βασιλιά μου», συνοδεύοντας τη φωτογραφία με ένα ακόμη μήνυμα αγάπης.

Η απουσία του Μπρούκλιν από το fashion show της Βικτόρια

Η παρουσία του ζευγαριού στο Παρίσι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς στην ίδια πόλη βρέθηκαν και οι γονείς του Μπρούκλιν, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, για το fashion show της Βικτόρια στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού.

Ωστόσο, ο 27χρονος Μπρούκλιν δεν εμφανίστηκε στην επίδειξη της μητέρας του, ενώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν συναντήθηκε ούτε με τους γονείς του κατά την παραμονή του στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η απουσία του επανέφερε στο προσκήνιο τα δημοσιεύματα σχετικά με την ένταση που φέρεται να υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό ανάμεσα στον Μπρούκλιν Μπέκαμ και την οικογένειά του.

Η φημολογούμενη ρήξη εξακολουθεί να απασχολεί τα διεθνή μέσα, την ώρα που ο ίδιος και η Νίκολα Πελτζ συνεχίζουν να μοιράζονται δημόσια στιγμές από την κοινή τους ζωή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @brooklynpeltzbeckham

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