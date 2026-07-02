Το σοβαρό περιστατικό με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα φαίνεται πως είχε δώσει σαφή «σημάδια» αρκετό καιρό πριν το τελικό χτύπημα. Συγκεκριμένα, ο κ. Μπάμπης Τσαπάς, ο οποίος διατηρούσε αποθηκευτικό χώρο στο υπόγειο του κτηρίου, για τον επαγγελματικό του εξοπλισμό, είχε εντοπίσει ανησυχητικές αλλαγές στη στατικότητα του οικήματος, περίπου δύο εβδομάδες πριν την καταστροφή, διαπιστώνοντας εμφανή κλίση.

Μόλις αντιλήφθηκε το πρόβλημα, ο κ. Τσαπάς έσπευσε να ενημερώσει την ιδιοκτήτρια, συνδέοντας την παραμόρφωση με τις εκσκαφές που πραγματοποιούνταν στο όμορο οικόπεδο για την ανέγερση νέας οικοδομής.

Εκείνη μετέφερε άμεσα τις ανησυχίες στους κατασκευαστές του διπλανού έργου. Ωστόσο, όπως κατήγγειλε ο ίδιος, μιλώντας στο Mega, η απάντηση των υπευθύνων ήταν καθησυχαστική, αποδίδοντας τις ζημιές στον πρόσφατο σεισμό της Εύβοιας και όχι στις δικές τους παρεμβάσεις.

Η πόρτα που «κλείδωσε» και η δικαιολογία του σεισμού

«Είχα καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά πάνω από 15 ημέρες πριν το συμβάν», εξήγησε ο κ. Τσαπάς, περιγράφοντας την καθημερινότητά του στην αποθήκη.

Όπως ανέφερε, η θεμελίωση του κτηρίου ήταν επιφανειακή. Ενώ αρχικά η πρόσβαση στον χώρο γινόταν χωρίς κανένα πρόβλημα, τα πάντα άλλαξαν μόλις ξεκίνησαν οι εργασίες δίπλα και τοποθετήθηκε η πρώτη κολώνα.

Ξαφνικά, η πόρτα του υπογείου σταμάτησε να ανοίγει. Μια μετατόπιση μόλις δύο εκατοστών ήταν αρκετή για να μπλοκάρει την είσοδο, γεγονός που τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι το κτήριο είχε πάρει κλίση. Παρά την άμεση ειδοποίηση προς τους υπεύθυνους του διπλανού εργοταξίου, εκείνοι επέμεναν πως η μετακίνηση προήλθε από τη σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια και όχι από το σκάψιμο.

Το λάθος στην αντιστήριξη και η αντοχή 50 ετών

Ο κ. Τσαπάς ξεκαθάρισε πως το πρόβλημα δεν εντοπιζόταν στην ποιότητα της δουλειάς των εργατών, αλλά στη μέθοδο που επιλέχθηκε. Αν και το συνεργείο φαινόταν έμπειρο, η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε προφανώς δεν ήταν η κατάλληλη για τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης πολυκατοικίας.

Το κτήριο που κατέρρευσε περιγράφεται ως μια ιδιαίτερα στιβαρή κατασκευή, η οποία μετρούσε μισό αιώνα ζωής, έχοντας αντέξει πολυάριθμους σεισμούς στο παρελθόν χωρίς καμία φθορά. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, η πολυκατοικία θα παρέμενε όρθια για πολλές δεκαετίες ακόμη, αν δεν είχε μεσολαβήσει η ελαττωματική και ανεπαρκής αντιστήριξη κατά τη διάρκεια των διπλανών εργασιών.

Οικονομική καταστροφή για τον ενοικιαστή

Η κατάρρευση δεν έθεσε μόνο σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, αλλά προκάλεσε και τεράστια οικονομική ζημιά. Ο κ. Τσαπάς, ο οποίος εργάζεται ως κηπουρός, έχασε το σύνολο των επαγγελματικών του εργαλείων που είχε αποθηκευμένα στο υπόγειο, με την αξία τους να ξεπερνά τις 20.000 ευρώ.

Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή του για τη διαχείριση της κατάστασης από τους αρμόδιους, αναρωτώμενος γιατί δεν υπήρξε έγκαιρη προειδοποίηση των ενοίκων, ειδικά από τη στιγμή που οι εκσκαφές είχαν προχωρήσει στο κέντρο του οικοπέδου (στο σημείο της κεντρικής κολώνας) κατά τις προηγούμενες ημέρες. «Γιατί άφησαν τον κόσμο να κοιμηθεί μέσα τη Δευτέρα και την Τρίτη;» αναρωτήθηκε, τονίζοντας το μέγεθος της ανευθυνότητας.