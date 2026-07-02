Μια πολύ σημαντική δωρεά, για την ενίσχυση της ιατρικής έρευνας για τον καρκίνο στην Ελλάδα, πραγματοποίησε ο κ. Νικόλας Δ. Πατέρας.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσαν το Fu Foundation School of Engineering and Applied Science του Πανεπιστημίου Columbia (Columbia Engineering) και το Columbia Global Center στην Αθήνα, ο κ. Πατέρας προχώρησε σε δωρεά ύψους 500.000 δολαρίων στο πλαίσιο της έναρξης του προγράμματος «Breaking Barriers: Innovative Therapies for Brain Tumor Survival in Greece» (Καινοτόμες Θεραπείες για την Αντιμετώπιση των Όγκων του Εγκεφάλου στην Ελλάδα).

Πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία, που θα επεκτείνει στην Ελλάδα το πρωτοποριακό έργο του Columbia, στη χορήγηση φαρμάκων εστιασμένων υπερήχων, μέσα από την εκπαίδευση, την έρευνα και την κλινική συνεργασία με κορυφαία ελληνικά νοσοκομεία και ιατρούς.

Ο κ. Νικόλαος Δ. Πατέρας, ο οποίος πραγματοποιεί τη δωρεά στη μνήμη της αδελφής του, Μαρίας Δ. Πατέρα, δήλωσε: «Αποτελεί προνόμιο να μπορώ να συμβάλω στην προώθηση της καινοτόμου ιατρικής έρευνας στην Ελλάδα και να στηρίζω την κοινωνία μας με κάθε δυνατό τρόπο. Πραγματοποιώ αυτή τη δωρεά στη μνήμη της αδελφής μου, Μαρίας, η οποία συμμεριζόταν τις ίδιες αξίες.»

Η δωρεά αυτή, η οποία χαρακτηρίζεται ως καταλυτική, αποτελεί το πρώτο βήμα για μια ευρύτερη προσπάθεια δημιουργίας ενός ισχυρού προγράμματος διεθνούς συνεργασίας, με στόχο την πλήρη ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών και εξοπλισμού, την εκπαίδευση ιατρών και επιστημόνων, τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών, καθώς και τη διοργάνωση διεθνών επιστημονικών συναντήσεων στην Αθήνα για τη διάδοση πρωτοποριακών τεχνικών αντιμετώπισης των όγκων του εγκεφάλου.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε περισσότερες από δύο δεκαετίες ερευνητικού έργου της Ελίζας Κονοφάγου, καθηγήτριας Βιοϊατρικής Μηχανικής και Ακτινολογίας στο Πανεπιστήμιο Columbia και διευθύντριας του Κέντρου Αριστείας για τους Εστιασμένους Υπερήχους (Center of Excellence in Focused Ultrasound) του Columbia.

Οι υπέρηχοι αποτελούν μια μη επεμβατική τεχνολογία, η οποία μπορεί να ανοίγει προσωρινά και με ασφάλεια τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, επιτρέποντας στα αντικαρκινικά φάρμακα να φθάνουν στους όγκους του εγκεφάλου πολύ αποτελεσματικότερα απ’ ό,τι είναι σήμερα δυνατό.

Παγκόσμια πρωτιά

Σε συνεργασία με τον Στέργιο Ζαχαρούδη, παιδο-ογκολόγο στο Columbia University Irving Medical Center, η ερευνητική ομάδα της καθηγήτριας πέτυχε μία παγκόσμια πρωτιά, εφαρμόζοντας με επιτυχία την τεχνική σε παιδιά με όγκους του εγκεφάλου και αποδεικνύοντας ότι είναι ασφαλής και εφαρμόσιμη σε νέους ασθενείς. Παράλληλα, έχει αποδείξει την ασφάλεια της ίδιας τεχνολογίας και σε ενήλικες ασθενείς με νόσο Alzheimer. Σήμερα δεν λειτουργεί κανένα σύστημα εστιασμένων υπερήχων στην Ελλάδα.

«Στο Columbia Engineering πιστεύουμε ότι οι σημαντικότερες επιστημονικές ανακαλύψεις είναι εκείνες που φθάνουν στους ασθενείς οι οποίοι τις έχουν περισσότερο ανάγκη», δήλωσε ο κοσμήτορας του Columbia Engineering, Shih-Fu Chang.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ιατροί και επιστήμονες από την Ελλάδα θα εκπαιδεύονται στο Columbia University Irving Medical Center και στα εργαστήρια του Columbia Engineering, ενώ μέλη ΔΕΠ του Columbia από τους τομείς της βιοϊατρικής μηχανικής, της νευρο – ογκολογίας, της ακτινολογίας και της νευροχειρουργικής θα επισκέπτονται την Ελλάδα προκειμένου να αναπτύξουν συνεργασίες με ελληνικά νοσοκομεία και να παρέχουν επιτόπια εκπαίδευση.

Το Columbia Global Center στην Αθήνα θα συντονίζει επίσης την ετήσια διοργάνωση συμποσίων και εργαστηρίων στην Ελλάδα, με στόχο την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην ευρύτερη ακαδημαϊκή και ιατρική κοινότητα και τη διευκόλυνση της υιοθέτησης της τεχνολογίας των εστιασμένων υπερήχων στη χώρα.