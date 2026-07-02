Αντιμέτωποι με τον μισό ποινικό κώδικα είναι πλέον οι 10 σκληροί χούλιγκανς του Παναθηναϊκού, που συνελήφθησαν από τις Αρχές για αδικήματα όπως εγκληματική οργάνωση, επιθέσεις, ληστεία, ναρκωτικά, σωματικές βλάβες, εκρηκτικά και εμπρησμούς.

Δείτε βίντεο από τη δράση τους, που φέρνει στη δημοσιότητα η «Ζούγκλα»:

Θα απολογηθούν τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, με τον κοριό της ΕΛ.ΑΣ. να τους καταγράφει να «διαφημίζουν» τα κατορθώματά τους. Χαρακτηριστική είναι η συνομιλία που αποκαλύπτει η «Ζούγκλα» όπου κατηγορούμενος με το παρατσούκλι «Ρίφα» λέει σε φίλο του:

«Ρίφα»: Και πάω εγώ από πίσω, τον πιάνω εκεί, π#4%α, γ@#ώ τον Ολυμπιακό, τον πετάω κάτω εκεί πέρα σε ένα κάδο εκεί δίπλα, τον πετάω ρε μ#2$α και μαζευόμαστε από πάνω και αρχίζουμε να τον πατάμε στο κεφάλι.

Άντρας: Καλά του κάνατε του μπάσταρδου, γ@$ώ τη μάνα του. Ναι και; Αίματα φουλ;

«Μας τη βγήκαν οι Λαρισαίοι»

Η αρχή για την έρευνα έγινε εξαιτίας της συμπλοκής που έγινε στις 28 Φεβρουαρίου 2025, στον Κολωνό, μεταξύ οπαδών του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Οι χούλιγκανς του Παναθηναϊκού ξεκίνησαν από το ορμητήριο τους στο Περιστέρι και κινούμενοι σε κομβόι με πέντε μηχανάκια και ένα αυτοκίνητο πήγαν στο σημείο όπου ήταν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Στη συμπλοκή βγήκαν μαχαίρι, σφυριά και άλλα αντικείμενα, με το επεισόδιο να καταλήγει σε τραυματισμό και ένας από τους οπαδούς να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Στους δέκα νεαρούς χούλιγκανς αποδίδεται ακόμα μία επίθεση, σε οπαδούς της Λάρισας στις 29 Σεπτεμβρίου 2025, μετά τον αγώνα στο Περιστέρι μεταξύ Ατρομήτου – ΑΕΛ.

Ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. κατέγραψε για αυτή την επίθεση ένα ενδιαφέροντα διάλογο:

Άντρας 1: Μας τη βγήκαν οι Λαρισαίοι.

Άντρας 2: Τι σας κάνανε;

Άντρας 1: Γινόμασταν έξω από το κλαμπ. Εγώ ήμουν στο λεωφορείο με τα πράγματα, με βρίζανε και ακούω – Και ακούω ένα: «Έλα ρε π#@ες». Σόπια τώρα, να τους σπάμε αμάξια.

Άντρας 2: Τι λες ρε μ@#4α.

Άντρας 1: Ναι ρε, από το λεωφορείο ο άλλος να παίρνει τους μπάτσους και να κάνει: «Από τη λέσχη του Παναθηναϊκού με σόπια».

Άντρας 2: Μ#@α κανονίστε να φάτε ξύλο, να φάτε πακέτο από τους Λαρισαίους.

Σε άλλη συνομιλία, άλλοι δύο νεαροί αποκαλύπτουν ότι «έπεσε ξύλο και έγινε ζημιά σε οχήματα», με τον έναν μάλιστα από αυτούς να λέει:

Άντρας 1: Πόσες έφαγες;

Άντρας 2: Δεν έφαγα. Έδωσα.

Στην εγκληματική οργάνωση χρεώνεται και η συμπλοκή με οπαδούς του Ατρόμητου. Ο διάλογος είναι ενδεικτικός για τις… προτροπές για επίθεση:

Άντρας 1: Μόνος του; Βαρέστε τον, ρε βλάκες. Σας ζητάει σέντρα ένα «Φευταγινάς», βαρέστε τον. Κάντε τον χώμα και ελάτε Άγιο Αντώνη, εδώ που είμαστε. Και άμα θέλουν ας έρθουν μετά εδώ. Βαρέστε τον φίλε, θα σε χτυπήσω.

Το απίστευτο είναι ότι μιλούν μεταξύ τους για τις επιθέσεις σαν να είναι κάτι… φυσιολογικό: «Έξι λεπτά περάσαν δεν νομίζω να τον βαράνε ακόμα…».

Οι περισσότεροι κατηγορούμενοι έχουν ποινικό παρελθόν, όπως ο «Αγιάς». Απασχολεί τις Αρχές από το 2018, ενώ το 2023 το όνομά του ήταν στη υπόθεση του Μιχάλη Κατσουρή.