Στον εντοπισμό και τη σύλληψη τριών υπόπτων προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης (27/5) οι αστυνομικές δυνάμεις, έπειτα από καταδίωξη του οχήματος που επέβαιναν στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της οδού Τσούντα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Οι τρεις άνδρες αναζητούνταν από τις Αρχές μετά το αιματηρό συμβάν με δύο πυροβολισμούς που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα στην οδό Πατησίων 274. Από το επεισόδιο τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος δέχθηκε τις δύο σφαίρες διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου και νοσηλεύεται.

Εκτός των τριών ανδρών που προσήχθησαν, αναζητείται ένας ακόμη συνεργός τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες της επίθεσης είναι Αλβανικής καταγωγής.