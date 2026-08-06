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Στην παράταση των άμεσων, προληπτικών μέτρων για την προστασία της κτηνοτροφίας από τη νόσο της ευλογιάς των αιγοπροβάτων προχωρά η Περιφέρεια Κρήτης από τις 7 έως τις 20 Αυγούστου.
Παρά το γεγονός ότι το νησί παραμένει «ελεύθερο» από τη νόσο, η αυξημένη μεταδοτικότητα του ιού στην ηπειρωτική Ελλάδα και η ανθεκτικότητά του στο περιβάλλον έως και για 6 μήνες καθιστούν υποχρεωτική την αυστηρή τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας.
Οι κανόνες για τις μετακινήσεις των αιγοπροβάτων
Σύμφωνα με την απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης, για το διάστημα από 7 έως 20 Αυγούστου ισχύουν τα εξής:
- Άμεση σφαγή: Επιτρέπεται η μετακίνηση αιγοπροβάτων εντός της Περιφέρειας Κρήτης αποκλειστικά για άμεση σφαγή, με την τήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.
- Αναπαραγωγή: Οι μετακινήσεις για αναπαραγωγή περιορίζονται αυστηρά εντός της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας.
- Θερινοί βοσκότοποι: Επιτρέπεται η μετακίνηση προς θερινό βοσκότοπο εντός και εκτός Περιφερειακών Ενοτήτων εντός Κρήτης. Προϋπόθεση αποτελεί ο καθαρισμός και η απολύμανση της εγκατάστασης προορισμού πριν την είσοδο των ζώων, τα οποία πρέπει να παραμείνουν σε καραντίνα 30 ημερών.
- Απαγόρευση εισόδου: Εξακολουθεί να απαγορεύεται πλήρως η είσοδος αιγοπροβάτων στην Κρήτη από εκτροφές της υπόλοιπης Ελλάδας.
- Πιστοποιητικά και Απολυμάνσεις: Όλες οι μετακινήσεις απαιτούν υγειονομικά πιστοποιητικά και απολυμασμένα οχήματα. Παράλληλα, είναι υποχρεωτική η βεβαίωση καθαριότητας – απολύμανσης του οχήματος από τα σφαγεία, η οποία θα επιδεικνύεται κατά τους ελέγχους.
Μέτρα Βιοασφάλειας στις Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις
Οι ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων καλούνται να εφαρμόζουν σχολαστικά τα εξής:
- Περίφραξη & Απολύμανση: Θωράκιση εγκαταστάσεων και χρήση απολυμαντικής τάφρου ή τάπητα με βιοκτόνο στις εισόδους/εξόδους.
- Περιορισμός επισκέψεων: Απαγόρευση εισόδου σε εξωτερικά άτομα. Όπου είναι απαραίτητο, επιβάλλεται η χρήση φορμών και ποδοναρίων.
- Χώρος απομόνωσης: Δημιουργία ξεχωριστού χώρου καραντίνας για νεοεισερχόμενα ή ύποπτα ζώα.
- Ζωοτροφές & Υγιεινή: Έλεγχος προέλευσης ζωοτροφών (απαγόρευση από απαγορευμένες ζώνες), χρήση ξεχωριστού ρουχισμού/υποδημάτων από το προσωπικό και απαγόρευση δανεισμού εργαλείων ή ζώων με άλλες εκτροφές.
- Απεντόμωση & Έλεγχος: Τακτική μυοκτονία/απεντόμωση και καθημερινός έλεγχος των ζώων, με άμεση ενημέρωση των κτηνιάτρων σε περίπτωση συμπτωμάτων.
Οδηγίες για Σφαγεία, Τυροκομεία και Μεταφορείς
- Σφαγεία: Αυξημένη επαγρύπνηση, εντατικοποίηση των απολυμάνσεων και παραλαβή ζώων μόνο με πλήρη συνοδευτικά έγγραφα και σήμανση.
- Τυροκομεία & Εγκαταστάσεις Γάλακτος: Παραλαβή γάλακτος μόνο από εκτροφές χωρίς περιορισμούς (και σε καθεστώς Μ4 για τον μελιταίο πυρετό). Αυστηρή απολύμανση των βυτιοφόρων (ειδικά στους τροχούς) πριν και μετά την είσοδο σε κάθε εκτροφή με τήρηση αρχείου.
- Εμπόριο Ζωοτροφών & Μεταφορείς: Απολύμανση και πλύσιμο ελαστικών των οχημάτων, χρήση φορμών και ποδοναρίων μιας χρήσης από τους οδηγούς. Για εισαγωγές φυτικών ζωοτροφών από Βουλγαρία και Ρουμανία απαιτείται ενημέρωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής 2 ημέρες πριν τη μεταφορά.
- Ιδιώτες & Κτηνίατροι Εκτροφής: Καλούνται σε αυξημένη επαγρύπνηση για τον έγκαιρο εντοπισμό ύποπτων περιστατικών, με υποχρεωτική χρήση ΜΑΠ και απολύμανση των οχημάτων τους.