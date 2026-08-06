Στην παράταση των άμεσων, προληπτικών μέτρων για την προστασία της κτηνοτροφίας από τη νόσο της ευλογιάς των αιγοπροβάτων προχωρά η Περιφέρεια Κρήτης από τις 7 έως τις 20 Αυγούστου.

Παρά το γεγονός ότι το νησί παραμένει «ελεύθερο» από τη νόσο, η αυξημένη μεταδοτικότητα του ιού στην ηπειρωτική Ελλάδα και η ανθεκτικότητά του στο περιβάλλον έως και για 6 μήνες καθιστούν υποχρεωτική την αυστηρή τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας.

Οι κανόνες για τις μετακινήσεις των αιγοπροβάτων

Σύμφωνα με την απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης, για το διάστημα από 7 έως 20 Αυγούστου ισχύουν τα εξής:

Άμεση σφαγή: Επιτρέπεται η μετακίνηση αιγοπροβάτων εντός της Περιφέρειας Κρήτης αποκλειστικά για άμεση σφαγή, με την τήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.

Επιτρέπεται η μετακίνηση αιγοπροβάτων εντός της Περιφέρειας Κρήτης αποκλειστικά για άμεση σφαγή, με την τήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας. Αναπαραγωγή: Οι μετακινήσεις για αναπαραγωγή περιορίζονται αυστηρά εντός της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας.

Οι μετακινήσεις για αναπαραγωγή περιορίζονται αυστηρά εντός της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας. Θερινοί βοσκότοποι: Επιτρέπεται η μετακίνηση προς θερινό βοσκότοπο εντός και εκτός Περιφερειακών Ενοτήτων εντός Κρήτης. Προϋπόθεση αποτελεί ο καθαρισμός και η απολύμανση της εγκατάστασης προορισμού πριν την είσοδο των ζώων, τα οποία πρέπει να παραμείνουν σε καραντίνα 30 ημερών.

Επιτρέπεται η μετακίνηση προς θερινό βοσκότοπο εντός και εκτός Περιφερειακών Ενοτήτων εντός Κρήτης. Προϋπόθεση αποτελεί ο καθαρισμός και η απολύμανση της εγκατάστασης προορισμού πριν την είσοδο των ζώων, τα οποία πρέπει να παραμείνουν σε καραντίνα 30 ημερών. Απαγόρευση εισόδου: Εξακολουθεί να απαγορεύεται πλήρως η είσοδος αιγοπροβάτων στην Κρήτη από εκτροφές της υπόλοιπης Ελλάδας.

Εξακολουθεί να απαγορεύεται πλήρως η είσοδος αιγοπροβάτων στην Κρήτη από εκτροφές της υπόλοιπης Ελλάδας. Πιστοποιητικά και Απολυμάνσεις: Όλες οι μετακινήσεις απαιτούν υγειονομικά πιστοποιητικά και απολυμασμένα οχήματα. Παράλληλα, είναι υποχρεωτική η βεβαίωση καθαριότητας – απολύμανσης του οχήματος από τα σφαγεία, η οποία θα επιδεικνύεται κατά τους ελέγχους.

Μέτρα Βιοασφάλειας στις Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις

Οι ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων καλούνται να εφαρμόζουν σχολαστικά τα εξής:

Περίφραξη & Απολύμανση: Θωράκιση εγκαταστάσεων και χρήση απολυμαντικής τάφρου ή τάπητα με βιοκτόνο στις εισόδους/εξόδους. Περιορισμός επισκέψεων: Απαγόρευση εισόδου σε εξωτερικά άτομα. Όπου είναι απαραίτητο, επιβάλλεται η χρήση φορμών και ποδοναρίων. Χώρος απομόνωσης: Δημιουργία ξεχωριστού χώρου καραντίνας για νεοεισερχόμενα ή ύποπτα ζώα. Ζωοτροφές & Υγιεινή: Έλεγχος προέλευσης ζωοτροφών (απαγόρευση από απαγορευμένες ζώνες), χρήση ξεχωριστού ρουχισμού/υποδημάτων από το προσωπικό και απαγόρευση δανεισμού εργαλείων ή ζώων με άλλες εκτροφές. Απεντόμωση & Έλεγχος: Τακτική μυοκτονία/απεντόμωση και καθημερινός έλεγχος των ζώων, με άμεση ενημέρωση των κτηνιάτρων σε περίπτωση συμπτωμάτων.

Οδηγίες για Σφαγεία, Τυροκομεία και Μεταφορείς