Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προγραμματισμένες εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας που θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου.

Από την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 , οι εργασίες μεταφέρονται στο τμήμα «Μέγαρο Μουσικής – Κατεχάκη», επιβάλλοντας αναγκαστικές, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τις νυχτερινές ώρες.

Ποιοι Σταθμοί Κλείνουν Νωρίτερα

Συγκεκριμένα οι στάσεις, «Μέγαρο Μουσικής», «Αμπελόκηποι», «Πανόρμου» και «Κατεχάκη» για τις ημέρες Κυριακή ως Πέμπτη , θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από το κανονικό.

Κατά τις ώρες των τεχνικών έργων, η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 3 θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Δημοτικό Θέατρο – Ευαγγελισμός» και «Εθνική Άμυνα – Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».

Πίνακας Τελευταίων Αναχωρήσεων Συρμών (Πριν το Κλείσιμο στις 21:40)

Σταθμός Αναχώρησης Κατεύθυνση: Προς Δ. Πλακεντίας Κατεύθυνση: Προς Δημοτικό Θέατρο Δημοτικό Θέατρο 21:05 — Σύνταγμα 21:30 — Ευαγγελισμός 21:32 — Μέγαρο Μουσικής 21:33 21:47 Αμπελόκηποι 21:35 21:45 Πανόρμου 21:37 21:43 Κατεχάκη 21:39 21:41 Εθνική Άμυνα — 21:40 Δουκίσσης Πλακεντίας — 21:30

Δρομολόγια Προς και Από το Αεροδρόμιο

Τελευταίοι Συρμοί:

Από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο: 21:05

προς Αεροδρόμιο: Από Σύνταγμα προς Αεροδρόμιο: 21:30

προς Αεροδρόμιο: Από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο: 21:10

Μετά την έναρξη των τεχνικών εργασιών στις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Εθνική Άμυνα και οι συρμοί που αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν το δρομολόγιό τους στον σταθμό Εθνική Άμυνα. Αναλυτικά:

Αναχωρήσεις από Εθνική Άμυνα προς Αεροδρόμιο στις 22:17, 22:54 και 23:30 από Αεροδρόμιο προς Εθνική Άμυνα στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί, για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ21 «Στ. Μετρό Ευαγγελισμός – Στ. Μετρό Εθνική Άμυνα». Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Ευαγγελισμός – Στ. Μετρό Εθνική Άμυνα:

«ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (προσωρινή Αφετηρία επί της οδού), «ΣΤ. ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (προσωρινή στάση επί της οδού Δημήτριου Σούτσου 46), «ΣΤ.ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΘΝ.ΑΜΥΝΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ» (προσωρινή στάση, επί της οδού Μεσογείων, τέρμα γραμμής).

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Εθνική Άμυνα– Στ. Μετρό Ευαγγελισμός:

«ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ» (προσωρινή στάση, επί της οδού Κύπρου), «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ» (προσωρινή στάση επί της οδού Πανόρμου), «ΣΤ.ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (προσωρινή Αφετηρία επί της οδού Ριζάρη).

«Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων.» υπογραμμίζει η ΣΤΑΣΥ στην ανακοίνωσή της.