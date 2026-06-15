Ελεύθερα υπό όρους αφέθηκαν όλα τα μέλη του κυκλώματος κοκαΐνης, με «αρχηγό» έναν πρώην πασίγνωστο ποδοσφαιριστή, αφότου έδωσαν εξηγήσεις ενώπιον των αρμόδιων Αρχών.

Ανακριτής και Εισαγγελέας αποφάσισαν ο πρώην ποδοσφαιριστής να αφεθεί ελεύθερος, με τον περιοριστικό όρο να εμφανίζεται δύο φορές τον μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα.

Παράλληλα, όσον αφορά τους συνεργούς του, ο αστυνομικός θα είναι υποχρεωμένος να εμφανίζεται τρεις φορές τον μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα, ενώ η σύντροφος του πρώην ποδοσφαιριστή δεν επιτρέπεται να περάσει τα σύνορα της χώρας.

Οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι (δύο Ρομά και ένας Αλβανός) επίσης απαγορεύεται να φύγουν από τη χώρα, ενώ οφείλουν να εμφανίζονται τακτικά και σε Αστυνομικό Τμήμα.

Τέλος, τους επιβλήθηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 5.000€ έκαστος.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής φαίνεται να ισχυρίστηκε ότι είναι ο ίδιος χρήστης και δεν έκανε διακίνηση.

Πραγματικό «μπουμπούκι» ο αστυνομικός

Ο αστυνομικός με τα αρχικά Φ.Α. χρησιμοποιούσε την ιδιότητά του όχι για να προστατεύει τον πολίτη, αλλά για να προβαίνει σε παράνομες ενέργειες με τους συναδέλφους του να μένουν με το στόμα ανοιχτό με τα όσα ανακάλυψαν. Χρησιμοποιούσε δε σε αρκετές παράνομες δράσεις του και τον αδερφό του, ο οποίος είναι επίσης αστυνομικός.

Όλα ξεκίνησαν από μία καταγγελία που έγινε στις 19 Οκτωβρίου

«Ο αστυνομικός Φ.Α που υπηρετεί μάλλον, όπως λέει, στη Διεύθυνση Μεταγωγών ή Αλλοδαπών, εμπορεύεται μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης τόσο στα νυχτερινά κέντρα που εργάζεται παράνομα, προσφέροντας εκτός των άλλων και προστασία σε ελέγχους, χρησιμοποιώντας την υπηρεσιακή του ταυτότητα. Τόσο στο (σ.σ, αναφέρεται το μαγαζί) στη Νέα Ερυθραία το καλοκαίρι, όσο και στο Χαλάνδρι. Χρησιμοποιεί εφαρμογές Viber, WhatsApp. Δεν διστάζει βέβαια να απειλεί τους πελάτες που αγοράζουν την κοκαΐνη από τον ίδιο, ότι άμα δεν τον πληρώσουν άμεσα στην παράδοση, θα τους περιμένει κρατητήριο. Τα έσοδά του το μήνα υπολογίζεται ότι είναι 10.000 ευρώ τα 3 τελευταία χρόνια».

Ο αστυνομικός πίστευε, όπως ανακάλυψαν οι Αρχές, ότι είναι στο απυρόβλητο και έκανε μεροκάματα σε μεγάλα κλαμπ της Αθήνας, ενώ μαζί με τον αστυνομικό αδερφό του, πήραν 150 ευρώ, από ιδιοκτήτη καταστήματος με πρόσχημα ότι θα του δώσουν άτομο για νομικές συμβουλές σε καταγγελία για διατάραξη κοινής ησυχίας με μουσικά όργανα.

Σαν να μην έφθανε η διακίνηση ναρκωτικών, μαζί με τον αδερφό του και ενώ ήταν μέτρα τάξης στον τελικό μπάσκετ στις 24 Μαΐου, έβαλαν χωρίς εισιτήριο μέσα στο γήπεδο, τέσσερα άτομα, παίρνοντας το ποσό των 900 ευρώ.

Παράλληλα ο κατηγορούμενος αστυνομικός και ενώ ήταν Αξιωματικός Υπηρεσίας στο Τμήμα του Αλίμου, ειδοποίησε ιδιοκτήτη μαγαζιού ότι έχει γίνει εναντίον του καταγγελία για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Το «μπουμπούκι» αστυνομικός στον «ελεύθερο χρόνο του» έκανε και εξυπηρετήσεις σε φίλους του, αναζητώντας στοιχεία ιδιοκτητών αυτοκινήτων, τα οποία στη συνέχεια τους τα έδινε.

Θυμίζουμε πως σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2026 στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαΐνης, σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.