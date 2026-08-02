Νέα στοιχεία έρχονται διαρκώς στην επιφάνεια για την υπόθεση της 38χρονης Βρετανίδας, η σορός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, το Σάββατο 18 Ιουλίου.

Ο 26χρονος άνδρας από το Αφγανιστάν, ο οποίος είναι ο σύντροφος μιας φίλης της εκλιπούσας, έκανε κάθε ημέρα αναλήψεις με την κάρτα του θύματος, με ανώτατο όριο τα 12.000 ευρώ, καθώς και έστελνε μηνύματα από το κινητό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στη σύντροφό του ότι σκότωσε την άτυχη γυναίκα, ωστόσο στις Αρχές δεν παραδέχεται την ανθρωποκτονία.

Ισχυρίζεται ότι τη βρήκε νεκρή και ότι μόνο τη μετέφερε με τη βαλίτσα, για να μην μπλέξει και για να της παίρνει τα χρήματα από τον λογαριασμό της.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι ρέπλικα και μαχαίρι, λόγος για τον οποίο συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Η ΜΚΟ και οι θρησκευτικές οργανώσεις

Η άτυχη Βρετανίδα σχετιζόταν με μία ΜΚΟ, στον χώρο της οποίας έλαβε χώρα το έγκλημα, σε κοντινή απόσταση από το σημείο εντοπισμού της βαλίτσας.

Η γυναίκα επισκεπτόταν την Ελλάδα τα τελευταία επτά χρόνια, προσφέροντας εθελοντική εργασία σε μη κυβερνητικές οργανώσεις που υποστηρίζουν ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων κακοποιημένων γυναικών και μεταναστών.

Η 38χρονη έμεινε αρχικά σε σπίτι φιλικών προσώπων της στον Πειραιά, ωστόσο έφυγε από εκεί και πήγε σε ένα άλλο οίκημα, το οποίο χρησιμοποιούνταν για τις ανάγκες μιας θρησκευτικής οργάνωσης.

Ο πατέρας του θύματος είναι μεγαλοδικηγόρος και σύμβουλος του πρωθυπουργού της Σκωτίας

Υπενθυμίζεται ότι στο εξωτερικό της βαλίτσας δε βρέθηκαν ίχνη DNA ή δακτυλικά αποτυπώματα, γεγονός που δείχνει μεθοδευμένη προσπάθεια του δράστη να καλύψει τα ίχνη του.

Παράλληλα, τα ψηφιακά στοιχεία και τα παραπλανητικά μηνύματα που στέλνονταν από το κινητό της ημέρες μετά το θάνατό της αποκαλύπτουν μια αδίστακτη προσπάθεια παραπλάνησης των Αρχών και της οικογένειάς της. Τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων προκάλεσαν ισχυρό προβληματισμό στους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.

Ένα από τα πιο ανατριχιαστικά στοιχεία της υπόθεσης ήταν η προσπάθεια του δράστη να υποκριθεί ότι η Βρετανίδα ήταν ακόμη ζωντανή, προκειμένου να κερδίσει χρόνο.

Η 38χρονη έφτασε στην Αθήνα στις 29 Ιουνίου και αρχικά φιλοξενήθηκε από Έλληνες φίλους στο Κερατσίνι.

Στις 15 Ιουλίου αποχώρησε, αναφέροντας ότι θα έμενε με Αμερικανούς φίλους στην Κυψέλη.

Από εκείνη την ημέρα, και για 11 ολόκληρες ημέρες μετά τον θάνατό της (έως τις 29 Ιουλίου, οπότε και ανακοινώθηκε δημόσια η ταυτότητά της), το κινητό της τηλέφωνο παρέμενε ενεργό.

Συγκεκριμένα, στάλθηκαν SMS στον πατέρα της, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου στο Εδιμβούργο, αλλά και σε φίλους της, υποστηρίζοντας ότι χρειαζόταν χρόνο μόνη της.

Σε μήνυμά της αναφέρεται «Χρειάζομαι λίγο χρόνο – πάω σε ένα ελληνικό νησί».

Στις 24 Ιουλίου, δηλαδή έξι ημέρες μετά την εύρεση της σορού της, δημοσιεύτηκε στο προφίλ της ένα μακροσκελές κείμενο.

Σε αυτό υποστηριζόταν ότι συνάντησε δύο γυναίκες, την «Έμιλη» και την «Κλαιρ» και ότι ο Θεός την καλούσε να προσφέρει εθελοντικό έργο στην Τουρκία.

Φίλοι της άτυχης γυναίκας επεσήμαναν ότι ο συντάκτης του κειμένου προσπάθησε αποτυχημένα να μιμηθεί τη θρησκευτικότητά της.

Το σήμα της συσκευής εξέπεμπε στην Αθήνα και απενεργοποιήθηκε οριστικά μόλις η είδηση της δολοφονίας πήρε διεθνή δημοσιότητα.