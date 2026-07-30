Στην ταξιδιωτική βαλίτσα που περιείχε την σορό της στρέφονται οι έρευνες των Αρχών για να λύσουν το μυστήριο της Βρετανίδας, που βρέθηκε νεκρή στην Κυψέλη.

Πληροφορίες από το συγγενικό της περιβάλλον αναφέρουν ότι η γυναίκα έφτασε στην Ελλάδα χωρίς βαριές αποσκευές και χωρίς δική της βαλίτσα, προερχόμενη από το Εδιμβούργο. Ο πατέρας της, με τον οποίο επικοινώνησαν οι Αρχές είπε ότι φιλοξενήθηκε από φιλικό της ζευγάρι στο Κερατσίνι. Στην κατάθεσή τους οι άνθρωποι που την φιλοξένησαν δήλωσαν πως έφυγε από το σπίτι τους στις 15 Ιουλίου και είπε πως θα μείνει σε Αμερικανούς φίλους της στην περιοχή της Κυψέλης.

Τρεις μέρες αργότερα, δηλαδή στις 18 Ιουλίου, άστεγος εντόπισε την βαλίτσα με την σορό της 38χρονης Βρετανίδας σε εγκαταλελειμένο κτήριο στην Κυψέλη και βεβαίωσε ότι το μακάβριο εύρημα μεταφέρθηκε στο χώρο την ίδια μέρα και όχι νωρίτερα.

Τα στοιχεία οδηγούν την έρευνα στην βαλίτσα, καθώς οι Αρχές αναζητούν αποτυπώματα ή γενετικό υλικό, που πιθανόν θα δείξουν τον δράστη.

Το κινητό της λειτουργούσε μέχρι που ταυτοποιήθηκε η σορός

Το παράδοξο είναι πως το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας συνέχιζε να δίνει στίγμα μέρες μετά τον θάνατό της. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η τηλεφωνική συσκευή της 38χρονης εξέπεμπε σήμα και παρέμενε ενεργή μέχρι τη στιγμή που οι Αρχές κατάφεραν να προχωρήσουν στην επίσημη ταυτοποίηση της σορού της. Το γεγονός αυτό μπαίνει στο «μικροσκόπιο» των αστυνομικών της Ασφάλειας, καθώς η διαδρομή του σήματος και οι πιθανές επικοινωνίες που πραγματοποιήθηκαν το κρίσιμο αυτό διάστημα αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της, αλλά και στον εντοπισμό του ή των δραστών.

Οι αξιωματικοί που διαχειρίζονται την υπόθεση αναλύουν εξονυχιστικά τα στίγματα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, αναζητώντας τα ίχνη της συσκευής, καθώς και τα πρόσωπα με τα οποία η 38χρονη είχε έρθει σε επαφή πριν το τραγικό τέλος της.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων και η πλήρης άρση του τηλεφωνικού απορρήτου που θα δώσει απαντήσεις στο θρίλερ της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή και στοιβαγμένη σε βαλίτσα.