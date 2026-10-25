Ο Βαγγέλης Λιόλιος, στις 3,5 ώρες που έμεινε στο Γραφείο του Ανακριτή επέμενε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τους 49 στημένους αγώνες. Η υπερασπιστική του γραμμή ήταν ότι κάποιοι ήθελαν να τον απομακρύνουν από την Προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Θέση από την οποία παραιτήθηκε το πρωί, για να διευκολύνει, όπως είπε, την κατάσταση αλλά και την έρευνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρέδωσε στην ανακριτική αρχή τα οικονομικά του στοιχεία των τελευταίων δέκα ετών, υποστηρίζοντας ότι του έχουν γίνει 4 φορολογικοί έλεγχοι, χωρίς να έχει βρεθεί κάτι παράτυπο.

Ο τελευταίος από αυτούς τους ελέγχους έγινε το 2025, και αφορούσε τα έτη 2019-2020. Σε αυτόν ελέγχθηκαν όλα τα οικονομικά του στοιχεία (ατομική περιουσία, η ομάδα του Προμηθέα και η επιχείρησή του). Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ελέγχθηκαν και θυρίδες, αλλά και τραπεζικοί λογαριασμοί του εσωτερικού και του εξωτερικού και δεν βρέθηκε κάτι επιλήψιμο.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, επιχειρηματίας και στενός φίλος του Ευάγγελου Λιόλιου, Γιώργος Μαυραγάνης έμεινε σχεδόν μία ώρα στο Ανακριτικό Γραφείο και αρνήθηκε κάθε εμπλοκή.