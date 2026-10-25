Η γεωστρατηγική συμμαχία ανάμεσα στην Αθήνα και το Άμπου Ντάμπι επιβεβαιώθηκε για ακόμη μία φορά επί ελληνικού εδάφους. Σε μια συνάντηση με ιδιαίτερο συμβολισμό και ουσία, ο επικεφαλής των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατηγός Δημήτρης Χούπης, είχε την ευκαιρία να συζητήσει κατ’ ιδίαν με την ανώτατη ηγεσία του αραβικού κράτους, αναδεικνύοντας τη στενή σχέση εμπιστοσύνης που έχουν χτίσει τα τελευταία χρόνια οι δύο πλευρές σε επίπεδο άμυνας και διπλωματίας.

Το τετ α τετ με τη στρατιωτική και πολιτική ηγεσία των Εμιράτων

Πιο συγκεκριμένα, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, συναντήθηκε με την Αυτού Υψηλότητα, τον Πρίγκιπα Διάδοχο του Άμπου Ντάμπι, Σεΐχη Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Στις σημαντικές αυτές επαφές συμμετείχε και ο Υπαρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Υποπτέραρχος Sheikh Ahmed bin Tahnoun bin Mohammed Al Nahyan, γεγονός που καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο εκπροσώπησης από την πλευρά της χώρας του Κόλπου και τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διατήρηση ισχυρών διαύλων επικοινωνίας.

Η επιλογή του Αυλώνα και η κοινή επιχειρησιακή εκπαίδευση

Το ραντεβού των κορυφαίων αξιωματούχων δεν δόθηκε σε κάποιο τυπικό κυβερνητικό κτήριο της πρωτεύουσας, αλλά σε έναν χώρο με ξεκάθαρη επιχειρησιακή αξία. Οι συζητήσεις έλαβαν χώρα με αφορμή την επίσκεψη της ξένης αντιπροσωπείας στο Κέντρο Εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΑΕ, το οποίο εδρεύει στον Αυλώνα Αττικής.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση αποτελεί ζωντανό παράδειγμα της βαθιάς αμυντικής συνεργασίας που αναπτύσσεται στην πράξη, προσφέροντας το κατάλληλο έδαφος για την ανταλλαγή πολύτιμης τεχνογνωσίας, την από κοινού εκπαίδευση του προσωπικού και τη διεξαγωγή ασκήσεων που ενισχύουν την αποτρεπτική ισχύ των δύο συμμαχικών κρατών.