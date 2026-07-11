Μετά από 16 χρόνια συνελήφθησαν οι φερόμενοι δράστες μια τραγωδίας που το 2010 είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Ο λόγος για την εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin, που στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους.

Νεκροί ανασύρθηκαν οι Επαμεινώνδας Τσακαλής, 36 ετών, Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών και η εγκυμονούσα στον τέταρτο μήνα, Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών. Οι τρεις υπάλληλοι προσπάθησαν να σωθούν, ανεβαίνοντας σε άλλο όροφο του κτηρίου, όμως τελικά έπαθαν ασφυξία από τους πυκνούς καπνούς που είχαν περικυκλώσει τον χώρο.

Το ΑΙ και οι φωτογραφίες των διακοπών

Το «ελληνικό FBI» έλαβε ένα ανώνυμο e-mail, στο οποίο κατονομάζονταν οι δράστες της φονικής επίθεσης στο υποκατάστημα της τράπεζας και αυτό στάθηκε αφορμή για να βγει από το αρχείο η υπόθεση.

Οι διωκτικές Αρχές κάνοντας χρήση της εξελιγμένης τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης κατάφεραν να «ξετυλίξουν» το κουβάρι της υπόθεσης 16 χρόνια μετά. Εξετάστηκε εκ νέου το υλικό των τριών ατόμων από την ημέρα που σημειώθηκε η επίθεση (05/05/2010) με τη βοήθεια του ΑΙ και έτσι ταυτοποίησαν τους δύο 42χρονους, καθώς και την 46χρονη που ζει στο Μπράιτον της Αγγλίας.

Παράλληλα, ως καταλύτης λειτούργησε η αντιπαραβολή των φωτογραφιών των επεισοδίων της 5ης Μαΐου με εκείνες που βρέθηκαν σε ένα φωτογραφικό αρχείο σε σπίτι στο Κουκάκι.

Στο φωτογραφικό άλμπουμ απεικονίζονταν άτομα κατά τη διάρκεια καλοκαιρινών διακοπών σε ελληνικό νησί πριν από την εμπρηστική επίθεση. Στις εικόνες αυτές φαίνονταν οι ύποπτοι να φορούν τα ίδια ρούχα με εκείνα της τραγικής ημέρας που έχασαν οι τρεις εργαζόμενοι τη ζωή τους.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ένας από τους δύο 42χρονους φορούσε το ίδιο καπέλο και κρατούσε το ίδιο χειροποίητο σακίδιο με την ημέρα της επίθεσης στην Marfin.

Μετά από αξιολόγηση των παραπάνω πληροφοριών, η αρμόδια Ανακρίτρια εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης.

Βαρύ το κατηγορητήριο για τους συλληφθέντες

Το μεσημέρι της Παρασκευής 10 Ιουλίου, συνελήφθησαν δύο 42χρονοι άνδρες, ο ένας στο Χαλάνδρι και ο άλλος στην Κυψέλη.

Οι δυο συλληφθέντες μαζί με μια 46χρονη, η οποία εδώ και έξι χρόνια ζει και εργάζεται στο Μπράιτον της Αγγλίας φέρονται να είναι οι ένοχοι της εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin.

Η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι η ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Σημειώνεται ότι έλαβαν προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη (14/07), προκειμένου να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή και να απολογηθούν ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας, παρουσία της δικηγόρου τους.

Η 46χρονη αρνείται τα πάντα

Έκπληκτη έμεινε η 46χρονη φερόμενη ως κατηγορούμενη από τις ελληνικές αστυνομικές Αρχές, για τον εμπρησμό της Marfin Bank στην οδό Σταδίου τον Μάιο του 2010, όταν έμαθε για τις εξελίξεις της υπόθεσης 16 χρόνια μετά.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Ζούγκλας», η γυναίκα επικοινώνησε με τις ελληνικές Αρχές, αλλά και με τη δικηγόρο Άννυ Παπαρρούσου, των δύο 42χρονων κατηγορουμένων, εκφράζοντας την απορία της για το γεγονός αυτό.

Μέσα στο επόμενο 24ωρο, η 46χρονη θα βρίσκεται στην Αθήνα, αποφασισμένη να ξεκαθαρίσει οποιαδήποτε κατηγορία της αποδίδεται από την Αντιτρομοκρατική.

Οι δηλώσεις της δικηγόρου των κατηγορουμένων

Η συνήγορος των δυο 42χρονων, Άννυ Παπαρρούσου έκανε δηλώσεις στην κάμερα της «Ζούγκλας» σχετικά με τις συλλήψεις τους:

«Ακόμη δεν έχω τη δικογραφία. Απ’ ότι γνωρίζω από τις δημοσιογραφικές διαρροές και τα δημοσιεύματα, καταλαβαίνω ότι έχει γίνει μια επεξεργασία η οποία δεν αρμόζει σε μια σοβαρή υπόθεση. Καταλαβαίνω επίσης ότι υπάρχει ανάγκη για μια προώθηση της προεκλογικής καμπάνιας της κυβέρνησης, με αυτά τα ευρήματα. Είμαι σχεδόν βέβαιη από αυτά που διαβάζω ότι η δικογραφία δεν έχει καν υπόσταση. Μολονότι δεν έχω δει καν τους πελάτες μου, απ’ αυτά που ακούω, καταλαβαίνω ότι πρόκειται για μια συνήθη φάρσα, η οποία απλά θα καταρριφθεί».

Τώρα το μόνο που μένει να αποδειχθεί είναι εάν πράγματι, οι τρεις κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό της Marfin, που «κόστισε» τη ζωή σε τρεις νέους εργαζόμενους ανθρώπους είναι ένοχοι.

Δείτε σχετικό βίντεο:

«Αν αποδειχθεί η εμπλοκή τους, θα είναι λύτρωση και δικαίωση για τα θύματα»

Για λύτρωση και δικαίωση των οικογενειών των θυμάτων και των τραυματιών της εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin, έκανε λόγο ο δικηγόρος των οικογενειών, Θρασύβουλος Κονταξής, σχολιάζοντας τις συλλήψεις των δύο υπόπτων και το ένταλμα σύλληψης για τρίτο άτομο, 16 χρόνια μετά την τραγωδία.

«Αν πράγματι είναι αποδεικτικά θεμελιωμένη η εμπλοκή των συγκεκριμένων ανθρώπων, θα είναι μία λύτρωση, μία δικαίωση για τα θύματα, για τους τραυματίες και για τις οικογένειές τους. Θα κλείσει επιτέλους ένα συλλογικό τραύμα, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι είναι αποδεικτικά θεμελιωμένη, γιατί υπήρξε και μία προγενέστερη ποινική δίωξη, η οποία απέβη άκαρπη».

Δείτε σχετικό βιντεο:

Ο κ. Κονταξής εξέφρασε παράλληλα την ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, αντιμετωπίστηκε η υπόθεση τα προηγούμενα χρόνια.

«Αυτό που με λυπεί περισσότερο είναι ότι όλα αυτά τα 16 χρόνια συγκεκριμένοι πολιτικοί και ιδεολογικοί χώροι προσπάθησαν να εξαφανίσουν από την ιστορική μνήμη και να απαξιώσουν το τραγικό συμβάν. Προφανώς ομοϊδεάτες των συλληφθέντων».