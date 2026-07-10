Δύο περίπου ώρες μετά την προσαγωγή τους στην πρώην σχολή Ευελπίδων, προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες για τον φονικό εμπρησμό στην Marfin, τον Μάιο του 2010, οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι αποχώρησαν στις 19:15 συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων για να μεταφερθούν εκ νέου στη ΓΑΔΑ όπου θα παραμείνουν κρατούμενοι.

Και οι δύο φορούσαν αλεξίσφαιρα γιλέκα, ενώ τους συνόδευαν πάνοπλοι αστυνομικοί για παν ενδεχόμενο.

Το βίντεο της αποχώρησης τους από την Ευελπίδων

Αμφότεροι έλαβαν προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη (14/7), προκειμένου να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή και να απολογηθούν ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας, παρουσία της δικηγόρου τους.

Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης τους, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι η ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή.

Το τραγικό συμβάν της 5ης Μαΐου του 2010 στοίχισε τη ζωή σε τρεις υπαλλήλους του υποκαταστήματος της τράπεζας, τον Επαμεινώνδα Τσακαλή, 36 ετών, την Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών και την εγκυμονούσα στον τέταρτο μήνα, Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών.

Οι δύο 42χρονοι άντρες συνελήφθησαν σήμερα 10 Ιουλίου μετά από στοιχεία που συνέλεξαν οι διωκτικές αρχές, τα οποία φαίνεται να τους τοποθετούν στο επίμαχο σημείο, ενώ όπως προέκυψε από την προανάκριση ανήκουν σε συγκεκριμένη ομάδα αντιεξουσιαστών.

Για να φθάσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δύο ανδρών οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI, συγκέντρωναν στοιχεία και υλικό επί ενάμιση χρόνο, τα οποία και αξιοποίησαν για τη σύλληψη των δύο ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στον εμπρησμό της Marfin τον Μάιο του 2010. Βάσει αυτών των στοιχείων αποφασίστηκε και η έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης σε βάρος της 46χρονης γυναίκας, που εμπλέκεται στην υπόθεση και ζει τα τελευταία χρόνια στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI έχουν συγκεντρώσει πλούσιο υλικό από φωτογραφίες και βίντεο, μέσω των οποίων έχουν καταφέρει να εντοπίσουν το γκρουπ των ατόμων που συμμετείχαν στην επίθεση στην Marfin.

Οι Αρχές κατάφεραν να τους απομονώσουν, να εντοπίσουν τα ρούχα που φορούσαν αλλά και τα σακίδια που κουβαλούσαν, παρότι τα συγκεκριμένα άτομα είχαν καλυμμένα με μάσκες τα πρόσωπά τους.

Διεθνές ένταλμα σύλληψης για την 46χρονη

Το μόνο που απομένει για να «κλείσει» ο κύκλος των συλλήψεων, είναι να εντοπιστεί και να συλληφθεί η τρίτη κατηγορούμενη της υπόθεσης, η 46χρονη γυναίκα στην οποία επίσης αποδίδεται ρόλος στον φονικό εμπρησμό.

Η 46χρονη εδώ και έξι χρόνια, ζει στη Βρετανία και είναι κάτοικος Λονδίνου. Οι ελληνικές Αρχές είχαν άμεση επικοινωνία με τις βρετανικές, προκειμένου να εντοπιστεί και να συλληφθεί και για τον λόγο αυτό έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψής της. Η ίδια φέρεται να έχει αποστασιοποιηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα από τις εγκληματικές ενέργειες της ομάδας των αντιεξουσιαστών.

Με σκυμμένο το κεφάλι ο ένας κατηγορούμενος

Σε ότι αφορά τους δύο κατηγορούμενους, ο ένας εξ αυτών, προχωρούσε με σκυμμένο το κεφάλι κατά την μεταγωγή του στην Ευελπίδων, θέλοντας προφανώς να κρύψει τα χαρακτηριστικά του. Αντίθετα ο συγκατηγορούμενος του, προχωρούσε με το κεφάλι ψηλά.