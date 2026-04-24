Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής (24/4) ένας 46χρονος Έλληνας κρατούμενος, μέσα στο κελί του, στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών.

Προσπάθησαν να τον επαναφέρουν

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του tempo24, αμέσως σήμανε συναγερμός στο σωφρονιστικό κατάστημα, με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους να προχωρούν σε άμεσες ενέργειες για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Στο σημείο έσπευσαν γιατροί από το ιατρείο των φυλακών, καταβάλλοντας προσπάθειες για την ανάνηψή του.

Για αρκετή ώρα πραγματοποιήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, ο 46χρονος δεν επανήλθε, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί ο θάνατός του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κρατούμενος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν από τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, στην Ιατροδικαστική Πάτρας.

Πηγή: tempo24