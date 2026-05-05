Την ώρα που τα περιστατικά εφήβων και παιδιών, που τραυματίζονται ή σκοτώνονται από τη χρήση του ηλεκτρικού πατινιού, πληθαίνουν, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προαναγγέλλει νέα νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με τη χρήση τους.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, θα καθιερωθεί με νόμο η απαγόρευση της χρήση των πατινιών από ανήλικους στον δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους, πλατείες ή σε ειδικές λωρίδες.

“Χρειάζεται μία συνολικότερη ρύθμιση που να περιορίσει ή να απαγορεύσει. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη του παιδιού να παίξει σε μία πλατεία, αλλά είναι άλλο να κυκλοφορεί με 40 χιλιόμετρα μέσα στη λεωφόρο, αυτό είναι επικίνδυνο. Η δική μου θέση είναι ότι πρέπει να καταργηθούν. Αν δεν υπάρξουν διάδρομοι που να αφορούν αποκλειστική την κυκλοφορία ποδηλάτων, πατινιών κτλ φοβάμαι ότι θα χάνουμε ζωές”, είπε μιλώντας στο Mega.

Υπέρ της κατάργησης των πατινιών

Ο Υπουργός εξέφρασε ξεκάθαρα την προσωπική του θέση, επισημαίνοντας πως θέλει να καταργηθούν τα πατίνια από τους δρόμους, λόγω της επικινδυνότητάς τους, ιδίως για τους ανηλίκους που κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες.

“Δεν μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο με το πατίνι και δεν πρέπει να πηγαίνουν, είναι τόσο επικίνδυνο. Κυκλοφορούν στις μεγάλες λεωφόρους με μεγάλες ταχύτητες, πολλοί χωρίς κράνος. Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν είναι πολύ επικίνδυνα. Είναι κρίμα να χάνονται παιδιά μέσα στους δρόμους από τα πατίνια”.

Δεν χρησιμοποιούν τα πατίνια μόνο οι ανήλικοι

«Αλλά δεν είναι μόνο οι ανήλικοι», συνέχισε ο ίδιος, επικαλούμενος τις περιπτώσεις ενηλίκων που κυκλοφορούν σε δρόμους με μεγάλες ταχύτητες.

Ενώ σημείωσε πως η αστυνομία κάνει ότι μπορεί στους δρόμους.

“Η τροχαία προσπαθεί να βάλει κάποιους κανόνες που αφορούν στη χρήση κράνους και στα όρια ταχύτητας”.

Εκατοντάδες οι τραυματισμοί ανηλίκων από πατίνια

Το τελευταίο σοκαριστικό περιστατικό, ήταν πριν λίγες ημέρες, όταν ένας 13χρονος μαθητής στα Μακρίσια Ηλείας, έχασε τη ζωή του καθώς το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα.

Έκανε μία χαλαρή βόλτα με τον φίλο του στο χωριό με τα πατίνια τους, όταν έπεσε πάνω σε όχημα με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, τον τελευταίο χρόνο 400 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα από πτώσεις από πατίνια.