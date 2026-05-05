Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται πλέον οι εμπορικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η σκιά ενός νέου εμπορικού πολέμου πλανάται πάνω από την αυτοκινητοβιομηχανία.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έστειλε από το Γερεβάν ένα σαφές μήνυμα προς τον Λευκό Οίκο, δηλώνοντας πως η Ευρώπη είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο, παρά τις υφιστάμενες δεσμεύσεις.

Το χρονικό της αντιπαράθεσης

Η νέα κρίση πυροδοτήθηκε από τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή πρόσθετων δασμών ύψους 25% στις εισαγωγές ευρωπαϊκών οχημάτων και φορτηγών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί τις Βρυξέλλες για αθέτηση της συμφωνίας του Ιουλίου 2025, η οποία προέβλεπε «ταβάνι» 15% στους δασμούς.

Η απάντηση της Φον ντερ Λάιεν ήταν λακωνική αλλά αυστηρή:

«Η συμφωνία παραμένει συμφωνία. Στην καρδιά της βρίσκεται η αξιοπιστία και οι κοινοί κανόνες. Οι ΗΠΑ οφείλουν να σεβαστούν τα όρια που τέθηκαν το περασμένο καλοκαίρι».

Διπλωματικός «πυρετός» στο Παρίσι

Σήμερα, το βάρος της κρίσης μεταφέρεται στη γαλλική πρωτεύουσα. Στο περιθώριο της συνόδου της G7, ο Ευρωπαίος επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφτσοβιτς, συναντάται με τον εκπρόσωπο των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, σε μια ύστατη προσπάθεια να εκτονωθεί η ένταση.

Το «αγκάθι» των διαδικασιών

Οι κατηγορίες της Ουάσινγκτον φαίνεται να εστιάζουν στις αργές εσωτερικές διαδικασίες της ΕΕ. Ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δώσει το «πράσινο φως», η οριστική εφαρμογή απαιτεί διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη.

Από την πλευρά της, η Κομισιόν απορρίπτει κάθε αιτίαση περί καθυστερήσεων:

Διαφάνεια: Η ΕΕ υποστηρίζει ότι ενημέρωνε διαρκώς τις ΗΠΑ για κάθε βήμα.

Προσήλωση: Ο εκπρόσωπος Τομά Ρενιέ επιβεβαίωσε ότι οι Βρυξέλλες εφαρμόζουν τα συμφωνηθέντα από την πρώτη ημέρα.

Πρόοδος: Οι εργασίες για την επικύρωση προχωρούν κανονικά, παρά τις γραφειοκρατικές προκλήσεις.

Η στάση της ΕΕ είναι ξεκάθαρη: επιθυμία για σταθερότητα, αλλά πλήρης ετοιμότητα για αντίποινα αν η Ουάσινγκτον προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες που πλήττουν τον ευρωπαϊκό κλάδο των μεταφορών.