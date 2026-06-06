Ένα εκτεταμένο και άριστα δομημένο δίκτυο διαφθοράς που λειτούργησε σαν «παραπολεοδομία» στην Αττική εξαρθρώθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εκμεταλλεύονταν τις υπηρεσιακές τους θέσεις, τις θεσμικές τους ιδιότητες και ένα ευρύ δίκτυο επαφών για να διεκπεραιώνουν πολεοδομικές υποθέσεις με το αζημίωτο, αποκομίζοντας τεράστια παράνομα κέρδη.

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία και οι εγκέφαλοι του κυκλώματος. Ωστόσο, η υπόθεση έχει βαθιές ρίζες, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 ταυτοποιημένα άτομα, μεταξύ των οποίων δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιώτες μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες. Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε βαρύτατη δικογραφία που περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της δωροληψίας και δωροδοκίας υπαλλήλου, της εμπορίας επιρροής και της παράβασης καθήκοντος.

Η ιεραρχία, η δομή και οι διακριτοί ρόλοι

Η έρευνα των «Αδιάφθορων», η οποία βασίστηκε σε καταγγελίες, φυσικές παρακολουθήσεις, ψηφιακά δεδομένα και συνακροάσεις τηλεφωνικών επικοινωνιών, αποκάλυψε ότι η οργάνωση είχε συγκροτήσει σταθερή δομή και αυστηρή ιεραρχία τουλάχιστον, από τον Οκτώβριο του 2025.

Κάθε μέλος είχε συγκεκριμένο καταμερισμό εργασιών, λειτουργώντας ως… γρανάζι μιας καλοκουρδισμένης μηχανής:

Τα δύο αρχηγικά μέλη

Αποτελούσαν τον «εγκέφαλο» της οργάνωσης. Καθόριζαν τη στρατηγική, κινούσαν τα νήματα μέσω του δικτύου επαφών τους και όριζαν το ύψος των χρηματικών απαιτήσεων ανάλογα με την υπόθεση.

Ο ειδικός του πολεοδομικού πλαισίου

Μέλος με βαθιά γνώση της νομοθεσίας, το οποίο έδινε κατευθύνσεις για τον χειρισμό των φακέλων, υποδεικνύοντας «παραθυράκια» και τροποποιήσεις, ώστε οι παράτυπες αιτήσεις να φαίνονται καθ’ όλα νόμιμες.

Ο αρμόδιος για τις οικοδομικές άδειες

Αναλάμβανε να προωθήσει και να εκδώσει παράτυπα ή κατά προτεραιότητα οικοδομικές άδειες και συναφείς διοικητικές πράξεις.

Ο αρμόδιος για τα αυθαίρετα

Παρενέβαινε στους ελέγχους, «τακτοποιούσε» ή νομιμοποιούσε αυθαίρετες κατασκευές, προσφέροντας ευνοϊκή μεταχείριση με το κατάλληλο αντίτιμο.

Το στέλεχος σε θέση ευθύνης

Υπάλληλος με θεσμικό ρόλο που χρησιμοποιούσε την υπογραφή και την εξουσία του για να επισπεύδει την έκδοση ευνοϊκών διοικητικών πράξεων.

Ο ιδιώτης μηχανικός (ο «σύνδεσμος»)

Λειτουργούσε ως η γέφυρα ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους πολίτες/επιχειρηματίες και το κύκλωμα. Μετέφερε τα αιτήματα, διακινούσε τα χρήματα και επηρέαζε συλλογικές διαδικασίες για τη διαμόρφωση θετικών γνωμοδοτήσεων.

Οι «ταρίφες» και οι κωδικοί της διαφθοράς

Το κύκλωμα είχε αναπτύξει έντονη δραστηριότητα, καθώς μέχρι στιγμής έχουν διακριβωθεί τουλάχιστον 29 περιπτώσεις δωροληψίας και παράβασης καθήκοντος. Οι «ταρίφες» της οργάνωσης δεν ήταν σταθερές, αλλά κλιμακώνονταν ανάλογα με τη σοβαρότητα της παρατυπίας: κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ, ανά περίπτωση.

Τα μέλη της οργάνωσης ήταν ιδιαίτερα προσεκτικά, και λάμβαναν αυστηρά μέτρα αντιπαρακολούθησης. Στις τηλεφωνικές τους επικοινωνίες απέφευγαν οποιαδήποτε αναφορά σε ποσά, χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά διαδικτυακές εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και είχαν θεσπίσει το δικό τους κωδικολόγιο για τα χρήματα, χρησιμοποιώντας λέξεις όπως: «Καφές», «Εργαλεία», «Σχέδια» και «Χαρτιά».

Για να καθορίσουν τις αμοιβές και να παραλάβουν τις μίζες, απέφευγαν τα γραφεία και προτιμούσαν δια ζώσης συναντήσεις σε «ασφαλείς» χώρους, όπως καφετέριες και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πάρκινγκ ή μέσα σε οχήματα.

Πώς εξαρθρώθηκε η σπείρα

Η αντίστροφη μέτρηση για το κύκλωμα ξεκίνησε το μεσημέρι της 5ης Ιουνίου 2026. Οι αστυνομικοί έστησαν παγίδα και συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω ένα από τα μέλη της οργάνωσης την ώρα που παρέδιδε σε ένα από τα αρχηγικά στελέχη έναν φάκελο με 3.000 ευρώ, προϊόν δωροληψίας.

Αμέσως ακολούθησαν συντονισμένες έρευνες σε σπίτια, γραφεία, καθώς και στην κατοχή των κατηγορουμένων. Τα ευρήματα των Αρχών μαρτυρούν το μέγεθος της παράνομης δραστηριότητας, καθώς βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

334.895 ευρώ σε μετρητά

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα

Εξωτερικός σκληρός δίσκος

Ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις

Μια σύμβαση μίσθωσης θυρίδας θησαυροφυλακίου

Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, η οποία τους άσκησε ποινική δίωξη και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή. Την ίδια στιγμή, η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων παραμένει σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να χαρτογραφηθεί το πλήρες εύρος των δραστηριοτήτων τους, να εντοπιστούν τυχόν άλλοι εμπλεκόμενοι, και να υπολογιστεί το συνολικό μέγεθος της «μαύρης τρύπας» της διαφθοράς.