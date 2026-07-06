Σοβαρές υλικές ζημιές άφησε πίσω της η ισχυρή πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου, 4 Ιουλίου, στην ευρύτερη περιοχή του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Από τη φωτιά καταστράφηκαν ολοσχερώς οι κεντρικές εγκαταστάσεις αποθήκης της γνωστής αλυσίδας OK! ANYTIME MARKET.

Το ευτύχημα μέσα στην καταστροφή είναι ότι από το συμβάν δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, καθώς η ασφάλεια των εργαζομένων και των ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο αποτέλεσε την απόλυτη προτεραιότητα. Σε ανακοίνωσή της, η Εταιρεία εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία με την έγκαιρη επέμβασή της απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωση του πύρινου μετώπου και προστάτευσε την ανθρώπινη ζωή.

Απρόσκοπτη η τροφοδοσία των καταστημάτων

Η Διοίκηση της Εταιρείας αντέδρασε άμεσα με υπευθυνότητα και ταχύτητα, θέτοντας σε εφαρμογή το εγκεκριμένο σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειάς της. Από σήμερα κιόλας το πρωί, η τροφοδοσία ολόκληρου του δικτύου των καταστημάτων έχει διασφαλιστεί πλήρως μέσω της κεντρικής αποθήκης της Αθήνας. Με αυτόν τον τρόπο, η λειτουργία των σημείων πώλησης και η εξυπηρέτηση των καταναλωτών συνεχίζονται χωρίς κανένα πρόβλημα ή διακοπή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπευθύνων, όλες οι διαδικασίες που αφορούν τις παραλαβές και τη διανομή των προϊόντων αναμένεται να έχουν ομαλοποιηθεί πλήρως μέσα στις επόμενες ημέρες.

Δέσμευση για άμεση αποκατάσταση

Με έντονο το αίσθημα ευθύνης απέναντι στο καταναλωτικό κοινό, τους συνεργάτες αλλά και το προσωπικό της, η OK ANYTIME MARKET ξεκαθάρισε ότι θα προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Στόχος είναι η πλήρης ανακατασκευή και αποκατάσταση των καμένων εγκαταστάσεων στη Θεσσαλονίκη, ώστε η Εταιρεία να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν στην πρότερη κανονικότητα.