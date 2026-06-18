Πανελλαδική 24ωρη απεργία στον κλάδο του επισιτισμού-τουρισμού για τις 24 Ιουνίου 2026 κήρυξε ομόφωνα η διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ).

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έχουν προγραμματιστεί απεργιακές συγκεντρώσεις στα κατά τόπους πρωτοβάθμια σωματεία, ενώ στην Αθήνα η κεντρική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 το πρωί έξω από το υπουργείο Εργασίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι βασικές διεκδικήσεις είναι οι εξής:

«- Ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και ημερομίσθια.

– Υποχρεωτική εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε όλο τον κλάδο.

– Κατοχύρωση του πενθημέρου-8ωρου και πληρωμή κάθε υπερωρίας.

– Μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας.

– ‘Αμεση ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών απέναντι στην αδήλωτη εργασία.

– Προστασία των εποχικά εργαζομένων και πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, καθώς και την επαναφορά της χρονικής ισχύος στα προ μνημονίου επίπεδα».