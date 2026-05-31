Στις 10 Ιουνίου 2026, στις δέκα το πρωί, είναι προγραμματισμένο να βγει στο σφυρί ένα γιοτ γεμάτο ιστορία.

Πρόκειται για το κλασικό μηχανοκίνητο Stalca II, μήκους 24,6 μέτρων και πλάτους 6,12 μέτρων, το οποίο ναυπηγήθηκε το 1984 στη Βενετία.

Είναι το «αδερφάκι» του Stalca το οποίο ναυπηγήθηκε το 1971 στην Ολλανδία, και παραδόθηκε στον Πρίγκιπα Ρενιέ του Μονακό.

Το όνομα Stalca ήταν μια σύντομη αναγραφή, ένα ακρωνύμιο των μικρών ονομάτων των τριών παιδιών του Πρίγκιπα Ρενιέ και της Πριγκίπισσας Γκρέις: STéphanie (Στεφανί), ALbert (Αλβέρτος) και CAroline (Καρολίνα).

Το Stalca του 1971, μπορούσε να φιλοξενήσει οκτώ επισκέπτες σε τέσσερις καμπίνες.

Η master σουίτα, η οποία εκτείνεται σε όλο το πλάτος του σκάφους, βρίσκεται στην πρύμνη, ενώ υπάρχει και μια VIP σουίτα, επίσης σε όλο το πλάτος του σκάφους, στη μέση του πλοίου, και οι δύο με πλήρως εξοπλισμένα δικά τους μπάνια (en-suite).

Πίσω από αυτές βρίσκονται δύο καμπίνες με διπλά μονά κρεβάτια που μοιράζονται ένα μπάνιο. Το σαλόνι και η τραπεζαρία είναι ενιαίας διαρρύθμισης, με τον χώρο χαλάρωσης στην πρύμνη, και την επίσημη τραπεζαρία στην πλώρη.

Το Stalca II, που όπως ήδη αναφέραμε κατασκευάστηκε το 1984 στη Βενετία, μετονομάστηκε σε Spirit L και απέκτησε ελληνική σημαία. Διαθέτει πέντε διπλές καμπίνες επιβατών και μία πληρώματος. Για χρόνια μισθωνόταν από τη Vernicos Yachts για πολυτελείς κρουαζιέρες. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρέμενε ανεκμετάλλευτο με αποτέλεσμα να μην συντηρείται επαρκώς.

Αμφότερα τα Stalca είχαν ως χαρακτηριστικό τη μεγαλοπρεπή διακόσμηση που είχε δημιουργηθεί από τη βασιλική οικογένεια.

Ο πλειστηριασμός

Το Stalca II (νυν Spirit L) βρίσκεται δεμένο στη Μαρίνα Ζέας, και όπως προκύπτει από την ιστοσελίδα eauction.gr αναμένεται (χωρίς να αποκλείεται η αναστολή) να βγει σε πλειστηριασμό στις 10 Ιουνίου 2026 με αρχική τιμή 200.000 ευρώ.

Η εμπορική του αξία είναι πολύ μεγαλύτερη, ωστόσο ο μηχανικός που συνέταξε την τεχνική έκθεση για την κατάσταση του σκάφους αναφέρει ότι αυτό χρήζει «εκτεταμένων εργασιών συντήρησης».

Σύμφωνα με την κατασχετήρια έκθεση επισπεύδων είναι ο Θαλής Ωρολογάς, οφειλέτρια η Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής με την επωνυμία «ΣΠΙΡΙΤ ΛΑΜΔΑ Ν.Ε.Π.Α.», το ποσό της απαίτησης ανέρχεται σε 51.000 ευρώ και η κατάσχεση έγινε τον Απρίλιο.

Ο Θωμάς Ωρολογάς εμφανίζεται ως κυβερνήτης σε σκάφη αναψυχής, αλλά και ως Διευθύνων Σύμβουλος σε εταιρείες όπως οι L World Yachting και Omega T Brokers.

Η πρώτη, για παράδειγμα, είναι μια εταιρεία πολυτελούς γιοτινγκ με έδρα την Αθήνα, η οποία παρέχει υπηρεσίες από τη ναύλωση και τη μεσιτεία θαλαμηγών, έως τη διαχείριση και τη ναυπήγησή τους.