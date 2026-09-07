Σε νέες περιπέτειες φαίνεται ότι μπήκε πολύ γνωστός κομμωτής των Αθηνών, ο οποίος ούτε λίγο, ούτε πολύ, μπούκαρε σε κατάστημα με ιταλικά αξεσουάρ γνωστού οίκου μόδας και «ξάφρισε» αντικείμενα αξίας περίπου 1.000 ευρώ. Πιάστηκε στα πράσα λόγω εσωτερικού κυκλώματος ασφαλείας και όπως όλα δείχνουν πρόκειται για τον ΤΡ.Σ., ο οποίος θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις.

Σχηματίστηκε μεν δικογραφία, όμως δεν είναι ακόμα βέβαιο αν θα ασκηθεί δίωξη, διότι η ιδιοκτήτρια φαίνεται να μην θέλει να εμπλακεί περαιτέρω.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός κομμωτής με συχνές τηλεοπτικές εμφανίσεις, κατηγορείται για κλοπή πολυτελών ειδών από επώνυμο κατάστημα στη Μύκονο. Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα στην καρδιά του κοσμικού νησιού, προκαλώντας έκπληξη στις τοπικές Αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υπόθεση εκτυλίχθηκε σε κατάστημα ιταλικού οίκου μόδας που στεγάζεται στο Nammos Village, στην περιοχή της Ψαρρούς. Η επίσημη καταγγελία έγινε στην Αστυνομία της Μυκόνου από την Ιταλίδα ιδιοκτήτρια της επιχείρησης στις 2 Σεπτεμβρίου.

Η κλοπή είχε αποκαλυφθεί λίγες εβδομάδες νωρίτερα, στις 10 Αυγούστου, όταν κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης απογραφής των εμπορευμάτων διαπιστώθηκε η απουσία δύο ακριβών αντικειμένων. Ελέγχοντας το υλικό από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, οι υπεύθυνοι διαπίστωσαν με έκπληξη πως ο πελάτης που τα είχε «ξαφρίσει» ήταν το γνωστό τηλεοπτικό πρόσωπο.

Όπως καταγράφηκε στο βίντεο με ημερομηνία 18 Ιουλίου, ο φερόμενος ως δράστης πλησίασε την προθήκη και δοκίμασε τα είδη. Στη συνέχεια, αντί να τα επιστρέψει στη θέση τους ή να τα αγοράσει, τα έβαλε στην τσέπη του και αποχώρησε σαν κύριος.

Τα είδη που φέρεται να αφαίρεσε ο κομμωτής αγγίζουν σε αξία τα 1.000 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, αξίας 390 ευρώ και ένα αξεσουάρ-φυλαχτό σε σχήμα γάτας, αξίας 590 ευρώ.

Το επίμαχο βιντεοληπτικό υλικό παραδόθηκε άμεσα στους αστυνομικούς. Οι αξιωματικοί, έπειτα από εξέταση του υλικού, προχώρησαν στην ταυτοποίηση του άνδρα. Μάλιστα, στο δελτίο καταγραφής συμβάντων αναφέρεται χαρακτηριστικά για τον δράστη: «Είναι άτομο γνωστό στο πανελλήνιο απ’ τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, σε εκπομπές».

Πλέον, ο γνωστός κομμωτής αναμένεται να κληθεί από τις Αρχές, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις και να λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη για τις πράξεις του.