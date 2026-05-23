Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (22/5), στον κόμβο της Αγίου Γεωργίου στον Πύργο, καθώς ο 55χρονος ποδηλάτης υπέκυψε στα βαριά τραύματά του.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο 55χρονος ήταν εργάτης γης, που εκείνη τη στιγμή πήγαινε για το μεροκάματο. Η διαδρομή του προς τη δουλειά έμελλε να είναι η τελευταία, μετά το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Τροχαία του Πύργου.

Το τροχαίο είχε σημειωθεί όταν φορτηγό, που επιχείρησε να στρίψει δεξιά και να βγει στην Εθνική οδό, παρέσυρε τον ποδηλάτη, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του.

