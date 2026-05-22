Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι δύο άνδρες, ηλικίας 44 και 39 ετών, που μαζί με τον 43χρονο θείο τους κατηγορούνται για όσα εκτυλίσσονταν τα τελευταία χρόνια στην περιοχή του Αμαρίου και είχαν ως αποτέλεσμα κάτοικοι να καταγγείλουν καθεστώς ανομίας και τρόμου.

Ο 43χρονος αγροτοκτηνοτρόφος από τα Βορίζια, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου καθώς, σύμφωνα με τη συνήγορό του Θεονύμφη Μπέρκη, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας με την καρδιά του.

Δεν αποκλείεται μάλιστα να χρειαστεί να μεταβεί η ανακρίτρια στο νοσοκομείο, προκειμένου ο ίδιος να απολογηθεί, το Σάββατο 23 Μαΐου.

Σύμφωνα με το Cretalive, ο 43χρονος αισθάνθηκε αδιαθεσία και μία ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα της απολογίας του, την Παρασκευή, ζήτησε να διακομιστεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα του Ρεθύμνου.

Η διαδικασία για τα ανίψια του εξελίχθηκε κανονικά.

Καταθέσεις – «φωτιά»

Οι καταθέσεις περίπου 40 παθόντων περιγράφουν ένα σύστημα εκφοβισμού, μέσω του οποίου ιδιοκτήτες εξαναγκάζονταν να σιωπούν ή να εγκαταλείπουν τις περιουσίες τους. Αναφέρονται εμπρησμοί, καταστροφές καλλιεργειών ως αντίποινα, απειλές και περιστατικά βίας.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία κατοίκου, ο οποίος περιγράφει ότι μετά από χρόνια πιέσεων και εντάσεων, κατέληξε να μην πατά στην περιουσία του, ενώ ως πράξη εκδίκησης κάηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητο του γιου του, με ζημιά που –όπως αναφέρεται στη δικογραφία– έφθασε τις 27.000 ευρώ.

«Θα ακούσετε πολλά ακόμα… Μακάρι να αποδοθεί δικαιοσύνη γιατί δεν αντέχουμε πια», είπε ο ίδιος. «Δεν πρόλαβε να πεθάνει ο πατέρας μου και καταπάτησαν το ποιμνιοστάσιο μας», φέρεται να κατέθεσε γυναίκα από την περιοχή.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για κακουργηματικές εκβιάσεις, οργανωμένη δράση με οικονομικό όφελος, καθώς και παράνομες επιδοτήσεις μέσω ψευδών δηλώσεων ζωικού κεφαλαίου και εκτάσεων.

Οι ίδιοι, ωστόσο, οι κατηγορούμενοι αρνούνται με σθένος τις αποδιδόμενες κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν καταπατήσει περιουσίες αλλά μισθώνουν εκτάσεις για τα ζώα τους.