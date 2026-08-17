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Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας σε δασική έκταση στη θέση Λαγόξυλο στο Καρπενήσι.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 21:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.
Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.