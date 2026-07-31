Πυρκαγιά ξέσπασε στην Περιφερειακή Αιγάλεω το μεσημέρι της Παρασκευής 31 Ιουλίου, κινητοποιώντας τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15.30 στις παρυφές του Ποικίλου Όρους και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Σημειώνεται ότι πριν λίγο εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα μέσω του 112 που καλεί όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή του Ποικίλου Όρους της Περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Aρχών»

Βίντεο από τους πυκνούς καπνούς που έχουν κατακλύσει την περιοχή:

Σημειώνεται πως η φωτιά «κατεβαίνει» ταχύτατα προς την περιοχή του Δαφνί, καθώς οι άνεμοι είναι ισχυροί.

Εικόνες από την πυρκαγιά στη περιοχή του Αιγάλεω:

Ήχησε 112

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναγράφεται στην ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας.

Δεύτερο μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας καλεί τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν από τη Λεωφόρο Αθηνών προς το Περιστέρι.