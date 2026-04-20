Σε οριακή κατάσταση δηλώνουν ότι βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι στη Λέσβο, καταγγέλλοντας σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων, αλλά και έντονη οικονομική ασφυξία λόγω χρεών και καθυστερήσεων στις επιδοτήσεις.

Όπως αναφέρουν, το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται πρακτικές πρόχειρης ταφής νεκρών ή άρρωστων ζώων, αλλά και απόρριψης υπολειμμάτων γάλακτος σε επιφανειακούς χώρους, γεγονός που –σύμφωνα με τους ίδιους– δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα του νησιού. Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για έλλειψη ελέγχων και ανεπαρκή κρατική μέριμνα στη διαχείριση των αποβλήτων.

Παράλληλα, τονίζουν ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από τη γενικότερη αδυναμία στήριξης του πρωτογενούς τομέα, με πολλούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με συσσωρευμένα χρέη και δυσκολία κάλυψης βασικών λειτουργικών εξόδων. Όπως υποστηρίζουν, οι καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις και η αύξηση του κόστους παραγωγής έχουν οδηγήσει πολλές εκμεταλλεύσεις στα όρια της βιωσιμότητας.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι ζητούν άμεση παρέμβαση της Πολιτείας, τόσο για την περιβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων, όσο και για τη στήριξη του εισοδήματός τους, προειδοποιώντας ότι χωρίς ουσιαστικά μέτρα, η κατάσταση θα επιδεινωθεί περαιτέρω το επόμενο διάστημα.

Ακούστε τι είπε στη «Ζούγκλα» μια νέα κοπέλα της οποίας η οικογένεια ασχολείται με την αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφία: