Στην περιοχή ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη οι μαθητές και οι μαθήτριες της IVης και Vης τάξης της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ).

Την αποστολή, συνόδευσαν ο Διοικητής της Σχολής Ταξίαρχος Ματθαίος Σαββίδης, ο Διευθυντής Σπουδών Συνταγματάρχης Ματθαίος Βασιλάκη, καθώς και επιτελικά στελέχη.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα έδωσε τη δυνατότητα στους σπουδαστές να εξοικειωθούν με την περιοχή της Θράκης, όπου αρκετοί από αυτούς αναμένεται να τοποθετηθούν στο μέλλον ως στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλάμβανε επισκέψεις στα Στρατηγεία της ΑΣΔΙΘ, καθώς και της XII και XVI Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού. Επέτρεψε επίσης στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν αναλυτικά από τις διοικήσεις για το επιχειρησιακό έργο, τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και τις παραμέτρους του σύγχρονου γεωστρατηγικού περιβάλλοντος.

Το εκπαιδευτικό ταξίδι, περιλάμβανε επίσης επισκέψεις σε επιχειρησιακές Μονάδες, Επιτηρικά Παρατηρητήρια και Επιτηρικά Φυλάκια με συναφή ενημέρωση για το έργο τους και το ρόλο που αναλαμβάνουν οι απόφοιτοι της Σχολής, και παρακολουθήσαν επίδειξη οπλικών συστημάτων.

Επιπλέον, επισκέφθηκαν τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Παναγίας Ελευθερώτριας Διδυμοτείχου, όπου ενημερώθηκαν για τα ιστορικά και Θρησκευτικά στοιχεία της περιοχής. Επίσης κατά την επιστροφή τους μετέβησαν στο Μνημείο Εκτελεσθέντων, στα Κερδύλια Σερρών (από τους Γερμανούς, στις 17-10-1941) όπου και απέδωσαν φόρο τιμής καταθέτοντας δάφνινο στεφάνι.

Το εκπαιδευτικό ταξίδι τάξης της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, συνέβαλε σημαντικά στην τόνωση του ηθικού και της υπερηφάνειας των Μαθητών/-τριών καθώς επίσης και στην επιμόρφωση – ενημέρωσή τους ως προς την υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα των ΕΔ και των μελλοντικών έργων που θα αναλάβουν στην σημαντική αυτή περιοχή της Πατρίδα μας.