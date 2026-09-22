Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών θα καθίσει το πρωί της Τετάρτης (23/9) ο καταδικασμένος ήδη σε ισόβια δολοφόνος της Κυριακής Γρίβα, που επιδιώκει σε αυτή τη δίκη σε δεύτερο βαθμό να σπάσει τα ισόβια με ελαφρυντικά.

Στο πρωτόδικο δικαστήριο εισέπραξε ένα ηχηρό όχι για την αναγνώριση των ελαφρυντικών, με δικαστές και ενόρκους να τονίζουν ότι η ανθρωποκτονία τελέστηκε από τον δράστη σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Όμως ο δολοφόνος της Κυριακής Γρίβα, σύμφωνα με ανακοίνωση των δικηγόρων της μητέρας της άτυχης κοπέλας, παραμένει στο ψυχιατρείο των φυλακών.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι :

«Σκανδαλώδης παραμονή στο Ψυχιατρείο και μεθοδεύσεις περί “ακαταλόγιστου”: Ο δράστης εξακολουθεί να παραμένει κρατούμενος στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού αποκλειστικά βάσει συστάσεων των θεραπόντων ψυχιάτρων του, χωρίς οποιοδήποτε νόμιμο και ιατρικό έρεισμα κι ενώ οι κρατούμενοι 2ης κατηγορίας κυριολεκτικά βασανίζονται σύμφωνα με το ΕΔΔΑ. Υπενθυμίζεται ότι στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, κατόπιν αιτήματος της υπεράσπισης του κατηγορουμένου, κλήθηκαν και κατέθεσαν ο καθηγητής ψυχιατρικής, Αθανάσιος Δουζένης, και ο ψυχίατρος Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας εμμέσως πλην σαφώς την κατασκευασμένη θεωρία περί “εν μέρει ανικανότητας αντίληψης του αδίκου”, σε πλήρη και ευθεία αντίθεση με την επίσημη δικαστική πραγματογνωμοσύνη και τις τεχνικές εκθέσεις των συμβούλων της οικογένειας.

Σημειώνεται, μάλιστα, ότι ο εν λόγω καθηγητής έχει βρεθεί κατ’ επανάληψη στο επίκεντρο της δημοσιότητας για αμφιλεγόμενες γνωματεύσεις σε υποθέσεις υψηλού οικονομικού και πολιτικού ενδιαφέροντος (όπως πρώην συζύγου υπουργού εξοπλιστικών και κατηγορουμένου σε μείζον ενεργειακό σκάνδαλο). Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο αρνήθηκε προκλητικά να διαβιβάσει τη δικογραφία για τον έλεγχο των εν λόγω ψυχιάτρων, μολονότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία και ήδη ανοιχτή έρευνα στην Εισαγγελία, στο πλαίσιο της οποίας ουδέποτε κλήθηκαν να καταθέσουν η μητέρα και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της, Γιάννης Απατσίδης και Έλενα Τζούλη».

Παράλληλα, καταγγέλλουν ότι η μητέρα της δεν έχει πάρει τα προσωπικά αντικείμενα της κόρης της, με το πρόσχημα, όπως αναφέρουν, ότι δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση.

Τονίζουν επίσης ότι δεν έγινε διερεύνηση του βιασμού της Κυριακής, παρά το γεγονός ότι προέκυψαν επαρκή και συντριπτικά στοιχεία που ανατρέπουν την πλημμελή και πρόχειρη αρχειοθέτηση, όπως την χαρακτηρίζουν.

«Πειθαρχικές ποινές – χάδι στους αστυνομικούς»

Στην υπόθεση τρέχει και μία δεύτερη δικογραφία για τους αστυνομικούς, με την εισαγγελική πρόταση να ζητά να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα.

Οι δικηγόροι της μητέρας επισημαίνουν για τους 4 αστυνομικούς:

«Οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, παρά το γεγονός ότι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για κακουργηματική έκθεση, τιμωρήθηκαν πειθαρχικά με ποινές-εμπαιγμό, της τάξεως ακόμη και των 300 ευρώ -αποτιμώντας ευθέως σε αυτό το ποσό την ανθρώπινη ζωή. Συνεχίζουν κανονικά να υπηρετούν στο Σώμα, ενώ δύο εξ αυτών συνταξιοδοτήθηκαν ανενόχλητοι, ο ένας μάλιστα υπηρετώντας στην Αστυνομία με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση.

Η διενεργηθείσα ΕΔΕ υπήρξε καταφανώς ελλιπής, μεροληπτική και επιλεκτική, αφήνοντας στο απυρόβλητο τους ανώτερους αξιωματικούς. Την ίδια στιγμή, αδιάσειστα στοιχεία αποδεικνύουν ότι το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης («100») εξακολουθεί να λειτουργεί με την ίδια απαράδεκτη, διεκπεραιωτική, αγενή και υποτιμητική στάση απέναντι στους πολίτες που βρίσκονται σε κίνδυνο ή απευθύνονται στην υπηρεσία αυτή για τα του νόμου ευνόητα και προβλεπόμενα».