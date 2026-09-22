Αποτροπιασμό προκαλούν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό της 25χρονης Πηνελόπης, η οποία δολοφονήθηκε άγρια από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, το βράδυ της περασμένης Κυριακής (20/9), στην Ηγουμενίτσα. Η νεκροψία-νεκροτομή, που ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου, από τον προϊστάμενο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ηπείρου, Ιωάννη Αϊβατίδη, αποκαλύπτει το απίστευτο μένος του καθ’ ομολογίαν δράστη.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η άτυχη βιολόγος δέχτηκε συνολικά 15 χτυπήματα με μαχαίρι. Ο θάνατός της ήταν ταχύτατος και επήλθε από δύο βαθιές μαχαιριές στον τράχηλο, οι οποίες έτρωσαν μεγάλα αγγεία, προκαλώντας ακατάσχετη αιμορραγία.

Η αγριότητα της επίθεσης αποτυπώνεται στο γεγονός ότι το θύμα δέχτηκε επτά πισώπλατες μαχαιριές, οι οποίες προκάλεσαν βαρύτατες βλάβες σε ζωτικά όργανα, όπως το συκώτι, το στομάχι και ο αριστερός πνεύμονας. Σε τρία από τα τραύματα, η μανία του δράστη ήταν τέτοια που ολόκληρη η λεπίδα του όπλου, ενός σουγιά μήκους 7,5 εκατοστών, βυθίστηκε στο σώμα της νεαρής κοπέλας.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν τραύματα στην κνήμη, τον δεξιό βραχίονα και το αριστερό της χέρι, αποδεικνύοντας τη δραματική προσπάθεια της 25χρονης να αμυνθεί και να σώσει τη ζωή της.

Το χρονικό του εγκλήματος και η προσπάθεια παραπλάνησης

Η μοιραία συνάντηση έλαβε χώρα σε κιόσκι στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας. Το ζευγάρι είχε χωρίσει πριν από περίπου έναν μήνα, και ο 27χρονος ταξίδεψε από την Αθήνα, προφασιζόμενος, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, την επίλυση μιας μεταξύ τους οικονομικής διαφοράς.

Μετά τον θανάσιμο τραυματισμό της κοπέλας, ο δράστης επιχείρησε να αποπροσανατολίσει τις Αρχές. Στις 21:44 κάλεσε την Αστυνομία υποστηρίζοντας ψευδώς: «Μας έχουν χτυπήσει με μαχαιριές δύο άτομα, τέσσερις άγνωστοι». Ωστόσο, μόλις πέντε λεπτά νωρίτερα, η ΕΛ.ΑΣ. είχε ήδη δεχτεί κλήση για τον εντοπισμό μιας γυναίκας χωρίς τις αισθήσεις της στο σημείο.

Φεύγοντας από τον τόπο του εγκλήματος, ο 27χρονος πέταξε τον αιματοβαμμένο σουγιά επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του, όμως οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Λίγο αργότερα, βρέθηκε και ο ίδιος τραυματισμένος, έχοντας κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Έφερε βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα και διακομίστηκε αρχικά στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και εν συνεχεία στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία και απολογία

Τα νομικά δεδομένα για τον 27χρονο έχουν ήδη δρομολογηθεί. Ο εισαγγελέας μετέβη αυτοπροσώπως στο νοσοκομείο των Φιλιατών προκειμένου να του ασκήσει ποινική δίωξη. Ο κατηγορούμενος διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, αφού βρέθηκαν πάνω του ναρκωτικά δισκία.

Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος ζήτησε να του οριστεί συνήγορος υπεράσπισης από το κράτος, επικαλούμενος οικονομική αδυναμία. Έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την υπερασπιστική του γραμμή και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή το πρωί της Πέμπτης (24/9), ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν το ιστορικό της σχέσης του ζευγαριού για να ρίξουν πλήρες φως στις συνθήκες που οδήγησαν στη στυγερή δολοφονία.