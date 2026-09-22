Στο ανώτατο επίπεδο της κλίμακας, την Κατηγορία 5, «σκαρφάλωσε» το πρωί της Τρίτης (22/9) ο τυφώνας Πόλο, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Το σύστημα παρουσίασε μία από τις πιο εκρηκτικές ενισχύσεις που έχουν καταγραφεί ιστορικά στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, καθώς η ταχύτητα των ανέμων του εκτοξεύθηκε κατά 177 χλμ./ώρα μέσα σε διάστημα μόλις 24 ωρών.

Αυτή τη στιγμή, ο Πόλο σαρώνει με μέγιστους σταθερούς ανέμους που αγγίζουν τα 257 χλμ./ώρα, ενώ το επίκεντρό του εντοπίζεται μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του Μανσανίγιο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων των ΗΠΑ, ο κύριος πυρήνας των καταστροφικών ανέμων αναμένεται να παραμείνει στα ανοιχτά του Μεξικού, με τον τυφώνα να ακολουθεί βορειοδυτική πορεία, παράλληλα με την ακτογραμμή, μέχρι τα τέλη της εβδομάδας.

Ενίσχυση-ρεκόρ μέσα σε ένα 24ωρο

Η ραγδαία μεταβολή του Πόλο χαρακτηρίστηκε «πραγματικά αξιοσημείωτη» από το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, κατατάσσοντάς τον ανάμεσα στα ταχύτερα αναπτυσσόμενα φαινόμενα της περιοχής.

Για να θεωρηθεί μια ενίσχυση «ακραία ταχεία», απαιτείται αύξηση της ταχύτητας του ανέμου κατά τουλάχιστον 93 χλμ./ώρα (58 μίλια/ώρα) μέσα σε ένα 24ωρο. Ο Πόλο διέλυσε κυριολεκτικά αυτό το όριο, καταγράφοντας άνοδο 177 χλμ./ώρα (110 μίλια/ώρα). Η εξέλιξη αυτή συγκρίνεται μόνο με ιστορικούς τυφώνες, όπως ο Πατρίσια το 2015 (αύξηση 120 μιλίων/ώρα σε 24 ώρες) και ο καταστροφικός Ότις το 2023, ο οποίος είχε ενισχυθεί κατά 105 μίλια/ώρα σε 21 ώρες, πριν ισοπεδώσει το Ακαπούλκο.

Ο ρόλος του Ελ Νίνιο και της κλιματικής αλλαγής

Το «καύσιμο» για την ακραία αυτή δυναμική του τυφώνα παρείχαν τα ασυνήθιστα θερμά νερά του Ειρηνικού στα ανοιχτά του Μεξικού. Το φαινόμενο Ελ Νίνιο έχει συμβάλει καθοριστικά στην άνοδο της θερμοκρασίας των ωκεανών, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για μια υπερδραστήρια περίοδο κυκλώνων.

Παράλληλα, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η γενικότερη υπερθέρμανση του πλανήτη και των θαλασσών, η οποία τροφοδοτείται από την καύση ορυκτών καυσίμων, συνδέεται άμεσα με τη συχνότερη εμφάνιση τέτοιων φαινομένων ταχείας ενίσχυσης.

Σε κλοιό ισχυρών βροχοπτώσεων οι μεξικανικές ακτές

Αν και ο Πόλο κινείται προς το παρόν νοτιοανατολικά, από το βράδυ της Τρίτης αναμένεται να κάνει στροφή προς τα βορειοδυτικά. Ακόμα κι αν οι θυελλώδεις άνεμοι δεν πλήξουν άμεσα την ξηρά, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το Μεξικό προέρχεται από τους τεράστιους όγκους νερού που φέρνει μαζί του το σύστημα, οι οποίοι απειλούν να προκαλέσουν φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στα νοτιοδυτικά της χώρας.

Στις πολιτείες Γκερέρο και Μιτσοακάν αναμένονται βροχοπτώσεις από 10 έως 20 εκατοστά, ενώ μέχρι την Πέμπτη ορισμένες περιοχές ενδέχεται να καταγράψουν έως και 30 εκατοστά βροχής. Στα παράλια των πολιτειών Οαχάκα, Κολίμα και Χαλίσκο τα ύψη βροχής αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 7,5 και 15 εκατοστών.

Οι μεξικανικές Αρχές έχουν ήδη εκδώσει προειδοποίηση για συνθήκες τροπικής καταιγίδας, καλύπτοντας μια τεράστια παράκτια ζώνη από το Τέκπαν ντε Γκαλεάνα (Técpan de Galeana) μέχρι το Μανσανίγιο, με τα έντονα φαινόμενα να αναμένεται να ξεκινήσουν από τα ξημερώματα της Τετάρτης.