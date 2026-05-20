Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά από εξαφάνιση ενός 40χρονου άνδρα στα Πατήσια.

Ο Τζωρτζ Πατσούρας αγνοείται από τις 19 Μαΐου, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Το «Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε την Τετάρτη, 20/5/2026 για την εξαφάνισή του και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο».

Ο 40χρονος έχει ύψος 1.75 , ζυγίζει 105 κιλά, έχει ξανθά μαλλιά και μπλε μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε τζιν, λευκό T-shirt και μπλε αθλητικά παπούτσια.