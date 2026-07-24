Σε άμυνα υποστήριξε ότι βρίσκονταν ο 41χρονος Α.Β. από τη Σύρο, ο οποίος τραυμάτισε θανάσιμα την 41χρονη νοσηλεύτρια Ε.Ζ. κατά τη διάρκεια καυγά και συμπλοκής που ακολούθησε το απόγευμα της Πέμπτης 24 Ιουλίου. Την ίδια ώρα, η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θανάσιμο τραυματισμό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, επιβεβαιώνεται ότι η 41χρονη μετέβη το απόγευμα της Πέμπτης στην κατοικία όπου διέμενε το ζευγάρι, έχοντας μαζί της μαχαίρι. Κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, ο οποίος γρήγορα εξελίχθηκε σε συμπλοκή μέσα στο σπίτι.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 41χρονος χρησιμοποίησε διαφορετικό μαχαίρι και τραυμάτισε τη γυναίκα στην πλάτη. Η 41χρονη βγήκε στη συνέχεια από την κατοικία και κατέρρευσε σε εξωτερικό χώρο, όπου κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ο 41χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία, ενώ η σύζυγός του, η οποία αρχικά προσήχθη και εξετάστηκε για την υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερη.

Το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 42χρονη επισκέφθηκε την κατοικία όπου διέμενε το ζευγάρι. Εκεί ξέσπασε έντονη λογομαχία ανάμεσα στο θύμα και την 30χρονη ένοικο του σπιτιού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχαν οικονομικές διαφορές και η 42χρονη νοσηλεύτρια, πήγε στο νησί αποφασισμένη να διεκδικήσει χρήματα.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, έφτασε στο σπίτι ο σύντροφος της 30χρονης, ο οποίος επιτέθηκε στην 42χρονη και την μαχαίρωσε πισώπλατα. Αιμόφυρτη, η γυναίκα προσπάθησε να ξεφύγει τρέχοντας από το σημείο, όμως κατέρρευσε αναίσθητη λίγα μέτρα πιο κάτω στην αυλή του κτηρίου.

Πληροφορίες που δημοσιεύει το cyclades24, αναφέρουν ότι το ζευγάρι την ακολούθησε στον δρόμο, ενώ μάρτυρες φέρονται να έχουν καταθέσει ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού εκτοξεύθηκαν αντικείμενα προς το μέρος της. Συγκεκριμένα, ο άνδρας πέταξε μία γλάστρα και μία καρέκλα στη 41χρονη, η οποία τελικά έπεσε στο δρόμο αναίσθητη με τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη.

Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Αστυνομικοί προσήγαγαν το ζευγάρι για την φονική επίθεση, το οποίο στην πρώτη του κατάθεση ισχυρίστηκε πως δέχτηκε επίθεση από την 42χρονη διασώστρια και ο άντρας είπε πως την μαχαίρωσε αμυνόμενος. Είπαν μάλιστα, πως η γυναίκα εισέβαλε στο σπίτι τους με σκοπό την κλοπή. Στην κατάθεσή τους ισχυρίστηκαν πως είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και έδεσε σε καρέκλα την ένοικο του σπιτιού, απειλώντας την με μαχαίρι.

«Την αφόπλισα και αμύνθηκα» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο δράστης της επίθεσης, που περιέγραψε πώς πάλεψε μαζί της και πήρε το φονικό όργανο, που στην συνέχεια κάρφωσε στην πλάτη της 42χρονης.

Η ξύλινη καρέκλα βρέθηκε σπασμένη στην είσοδο του σπιτιού.

Η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς επιχειρείται να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της αντιπαράθεσης, η σχέση της 41χρονης με το ζευγάρι και όσα προηγήθηκαν της μοιραίας συμπλοκής.