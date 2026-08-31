Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε στην περιοχή της Κασσάνδρου στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 40χρονος άνδρας εισέβαλε σε κατάστημα επιχειρώντας να κλέψει αντικείμενα.

Αφού απομακρύνθηκε από δύο θαρραλέες εργαζόμενες που κάλεσαν την Αστυνομία, ο δράστης επέστρεψε λίγο αργότερα κρατώντας καραμπίνα και πυροβόλησε. Από τους πυροβολισμούς δεν σημειώθηκε ευτυχώς κάποιος τραυματισμός, καθώς οι γυναίκες πρόλαβαν να προστατευτούν.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 40χρονου, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του όπλου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η επιστροφή με καραμπίνα και η σωτήρια αντίδραση

Η υπόθεση ωστόσο πήρε επικίνδυνη τροπή λίγο αργότερα. Ο 40χρονος επέστρεψε στο κατάστημα, αυτή τη φορά κρατώντας μια καραμπίνα, και άνοιξε πυρ.

Μόλις οι δύο εργαζόμενες αντιλήφθηκαν την παρουσία του ένοπλου άνδρα και τη θέα του όπλου, αντέδρασαν ακαριαία, απομακρύνθηκαν και κρύφτηκαν στο εσωτερικό του καταστήματος αποφεύγοντας τα σκάγια.

Στη συνέχεια, κατάφεραν να βγουν με ασφάλεια από το κτήριο, χωρίς να καταγραφεί κανένας τραυματισμός.

Σύλληψη και έρευνες για το όπλο

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν αμέσως στην περιοχή της Κασσάνδρου μετά την κλήση για πυροβολισμούς. Οι αστυνομικοί εντόπισαν σε κοντινή απόσταση τον 40χρονο δράστη και προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του.

Παρά τη σύλληψη του δράστη, η καραμπίνα που χρησιμοποιήθηκε στο επεισόδιο δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής από τις αρχές, με τις έρευνες στη γύρω περιοχή να συνεχίζονται για την ανακάλυψή της.

Το κατάστημα παρέμεινε κλειστό μετά το περιστατικό, ενώ ο 40χρονος δεν έχει δώσει ακόμη εξηγήσεις στους αστυνομικούς για τα κίνητρα που τον οδήγησαν σε αυτή την ακραία ενέργεια. Οι αρχές αναμένουν την απολογία του, ενώ εξετάζεται η πιθανότητα παράνομης πλοκατοχής και οπλοχρησίας.