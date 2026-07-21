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Με ένα βαρύ κατηγορητήριο απολογούνται την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στην Καλαμάτα, ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ένας εποχικός πυροσβέστης. Ανάμεσα στα αδικήματα που τους αποδίδονται είναι εμπρησμοί στους Γαργαλιάνους από το 2024, εκβιασμοί, απόπειρες εκβιασμών, φθορές και κλοπές κατ’ εξακολούθηση.

Οι κατηγορούμενοι αγνοούσαν ότι παρακολουθούνταν από τις Αρχές, με τους διαλόγους που αποκαλύπτει η «Ζούγκλα» να αποτυπώνουν τη δράση τους. Σε έναν από τους αυτούς, στις 14 Νοεμβρίου 2025, συνομιλεί ο κατηγορούμενος πυροσβέστης με έναν άγνωστο άνδρα:

Κατηγορούμενος Πυροσβέστης: Άκου, βάλε όσες φωτιές θέλεις, εμένα δεν μου είπες τίποτα, ό,τι σου είπα, βάλε όσες φωτιές θέλεις, εμένα δεν μου είπες τίποτα.

Άγνωστος: Ρε μ@#α σε ρωτάω. Ακόμα δεν απαγορεύεται;

Κατηγορούμενος Πυροσβέστης: Απαγορεύεται μέχρι τέλους του μήνα και τι θα κάνουμε;

Άγνωστος: Εδώ πέρα έχουν βάλει δέκα φωτιές.

Κατηγορούμενος Πυροσβέστης: Άκουσες τι σου είπα; Βάλε όσες θέλεις εμένα δεν μου είπες τίποτα. Εντάξει; Δεν καταλαβαίνει το βόιδι.

«Δύο τέρατα είναι στο χωριό»

Ο πυροσβέστης είχε το παρατσούκλι «Γάτος» και αποτυπώθηκε σε συνομιλία μεταξύ κατηγορούμενου και ενός ακόμη άνδρα στις 25 Αυγούστου 2025.

Κατηγορούμενος Κ.Γ: Α δηλαδή τον είδες;

Άνδρας: Ε άστο μην το κουβεντιάζεις καθόλου, δεν λέμε πουθενά τίποτα.

Κατηγορούμενος Κ.Γ: Ο Γάτος (σ.σ. πυροσβέστης); Ο Γάτος;

Άνδρας: Όχι χα! Άκου δύο τέρατα είναι στο χωριό χε χε. Ένα (σ.σ. εννοεί τον Κ.Γ.) και ένα, ένα εκεί πάνου, στο πάνω μέρος στου καμπάνι και κάτου, μην μιλάς.

Κατηγορούμενος Κ.Γ: Α στο διάολο.

Άνδρας: Ο μεγάλος, όχι ο γέρος.

Κατηγορούμενος Κ.Γ: Ο Σ.;

Άνδρας: Ναι, σταμάτα μην μιλάς σου λέω, μην μαθευτεί πουθενά. Θέλω να τον έχω όμηρο της κατάστασης.

«θα του φυλάξουνε, δεν υπάρχει περίπτωση»

Αποκαλυπτική είναι και η συνομιλία που έχει καταγραφεί στις 22 Αυγούστου 2025 με αφορμή μία δίκη.

Γυναίκα: Ξέρεις τι θα γίνει τώρα. Ο Θεός και η ψυχή του!

Κατηγορούμενος πυροσβέστης: Τι να γίνει;

Γυναίκα: Θα του τη φυλάξουνε του Θ… δεν υπάρχει περίπτωση.

Κατηγορούμενος πυροσβέστης: Ε το ξέρω.

«Παίρνει επιδοτήσεις»

Σε άλλη συνομιλία, στις 25 Αυγούστου 2025, ο κατηγορούμενος πυροσβέστης συνομιλεί με γυναίκα που ελέγχθηκε για τον ρόλο της από τις Αρχές… για επιδοτήσεις:

Κατηγορούμενος Πυροσβέστης: Παίρνει επιδοτήσεις.

Γυναίκα: Θα παίρνει τα σχέδια βελτίωσης.

Κατηγορούμενος Πυροσβέστης: Έλα όμως που δεν θα τα βρούνε αυτά τώρα.

Γυναίκα: Θα τα βρούνε; Όχι; Αλλά δεν ξέρω ρε φίλε αν θα τα βρούνε. Είναι πάρα πολλοί για να ψάξουνε.

Κατηγορούμενος Πυροσβέστης: Θα τα βρούνε… γιατί το ΑΦΜ εδώ πάνω που έχει, το κρητικό, χτυπάει άσχημα στο ΣΚ…

Γυναίκα: Ε και ποιος θα πάει και θα το πει στον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Κατηγορούμενος πυροσβέστης: Το είπα εδώ, δεν χρειάζεται.

Σε άλλη συνομιλία, γυναίκα αποκαλύπτει στον πυροσβέστη ότι σε διπλανό χωριό σχολιάζουν το πόσο επικίνδυνοι είναι στο δικό τους χωριό.

«Είμαστε επικίνδυνοι εμείς δω πάνου, μου είπε. Εγώ το έπαιξα τρελίτσα», λέει η γυναίκα.