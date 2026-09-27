Την εκτίμηση ότι η Ουάσιγκτον και η Αβάνα θα οδηγηθούν τελικά σε συμφωνία εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αποκλείοντας παράλληλα το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης.

Μιλώντας σε εκπροσώπους του Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα έλεγα ότι η Κούβα και εμείς θα κάνουμε μια συμφωνία. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστούμε τον στρατό».

Λίγο πριν αναχωρήσει για το Τενεσί, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε: «Θέλουμε να βοηθήσουμε την Κούβα», προσθέτοντας πως «θέλουμε να ανοίξουμε την Κούβα στους ανθρώπους μας».

Υπενθυμίζεται ότι στόχος της αμερικανικής κυβέρνησης παραμένει η πολιτειακή αλλαγή στο νησί. Η Κούβα βρίσκεται ήδη σε δεινή οικονομική θέση λόγω του πετρελαϊκού εμπάργκο που της επιβλήθηκε στις αρχές του έτους, αντιμετωπίζοντας σοβαρές ελλείψεις σε καύσιμα και συνεχείς διακοπές ρεύματος, προβλήματα που γίνονται εντονότερα εξαιτίας των απαρχαιωμένων υποδομών της.

Σημειώνεται ότι μόλις την περασμένη Τρίτη (22/9), κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αποκαλέσει την Κούβα «αποτυχημένο κράτος», τονίζοντας πως «η ελευθερία θα έρθει» στο νησί. Η αναφορά αυτή προκάλεσε την άμεση αποχώρηση της κουβανικής αντιπροσωπείας από την αίθουσα.

Τετ-α-τετ Τραμπ και Ροντρίγκες για τη Βενεζουέλα

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι μέσα στην εβδομάδα είχε συνομιλίες με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, με βασικό θέμα τη διεξαγωγή εκλογών στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Οι δυο τους είχαν μια σύντομη συνάντηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου η κυρία Ροδρίγκες επαίνεσε τον Αμερικανό πρόεδρο για την επανεκκίνηση του διαλόγου με το Καράκας. Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για την πρώτη της επίσκεψη στις ΗΠΑ μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις τον περασμένο Ιανουάριο.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στις συζητήσεις των δύο ηγετών τέθηκε και το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του υπέρογκου χρέους της Βενεζουέλας, το οποίο αγγίζει τα δισεκατομμύρια δολάρια. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υπογράμμισε, εξάλλου, ότι η Ουάσιγκτον συνεχίζει να ασκεί πιέσεις για πολιτική αλλαγή στη χώρα.

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία ανέλαβε τα ηνία της χώρας μετά τη σύλληψη Μαδούρο, δεσμεύτηκε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο πλαίσιο της μετάβασης σε μια «πλήρη δημοκρατία», παρότι μέχρι σήμερα δεν έχει οριστεί ακριβής ημερομηνία.

Μέχρι πρότινος, η προσωρινή πρόεδρος απέφευγε τις αναφορές σε κάλπες. Από την πλευρά τους, και οι ΗΠΑ κρατούσαν χαμηλούς τόνους απέναντι στις προσδοκίες της αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η σωστή οργάνωση των εκλογών απαιτεί χρόνο και πως η όποια πολιτική μετάβαση οφείλει να βαδίζει χέρι-χέρι με την κοινωνική και οικονομική σταθερότητα.