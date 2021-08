Αφγανιστάν: Ο πρόεδρος Γάνι αποχώρησε για το Τατζικιστάν

Ο πρόεδρος του Αφγανιστάν Άσραφ Γάνι εγκατέλειψε την πρωτεύουσα Καμπούλ για το Τατζικιστάν, ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του αφγανικού υπουργείου Εσωτερικών.

Σε αίτημα να σχολιάσει σχετικά, το προεδρικό γραφείο απάντησε ότι «δεν μπορεί να πει τίποτα σχετικά με τη μετακίνηση του Άσραφ Γάνι για λόγους ασφαλείας».

Ένας εκπρόσωπος των Ταλιμπάν είπε ότι η οργάνωση ελέγχει το που βρίσκεται ο Γάνι.

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο πρώην αντιπρόεδρος της χώρας Αμπντουλάχ Αμπντουλάχ. «Ο πρώην πρόεδρος του Αφγανιστάν εγκατέλειψε τη χώρα», δήλωσε ο Αμπντουλάχ, που είναι επίσης επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου για την Εθνική Συμφιλίωση, σε ένα βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Facebook.

Οι Ταλιμπάν επιδεικνύουν στην Κανταχάρ τα αμερικανικά ελικόπτερα του αφγανικού στρατού που κατάσχεσαν

Την ίδια ώρα, οι Ταλιμπάν έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο, στο οποίο επιδεικνύουν αμερικανικά ελικόπτερα του αφγανικού στρατού στο αεροδρόμιο της Κανταχάρ (νότια), μιας πόλης που κατέλαβαν την Παρασκευή.

Σε ένα από τα βίντεο που ανάρτησαν, διακρίνεται ένας μαχητής να περπατά γύρω από ένα στρατιωτικό ελικόπτερο Black Hawk με τα χρώματα της πολεμικής αεροπορίας του Αφγανιστάν, σε ένα υπόστεγο στο αεροδρόμιο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Αφγανιστάν.

Κατόπιν, ο μαχητής φεύγει από το υπόστεγο και μπορεί κανείς να δει σε μακρινή απόσταση στον διάδρομο ένα δεύτερο ελικόπτερο του ίδιου τύπου.

Στη συνέχεια, ενώ ο μαχητής επιστρέφει στο υπόστεγο, διακρίνονται δύο ρωσικά στρατιωτικά ελικόπτερα και κάποιος ακούγεται να λέει «Αυτή είναι η βούληση του Αλλάχ!».

