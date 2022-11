Αυστραλία-πλημμύρες: Τα συνεργεία διέσωσαν πάνω από 100 ανθρώπους που είχαν καταφύγει σε στέγες σε μικρή πόλη

Οι καταρρακτώδεις βροχές του σαββατοκύριακου, σε μεγάλο τμήμα της ανατολικής πολιτείας «Νέα Νότια Ουαλία» (NSW), προκάλεσαν την άνοδο της στάθμης των υδάτων στη διάρκεια της νύχτας, απομονώνοντας ορισμένες πόλεις και κοινότητες.

Weather update Australia: Record-breaking flood emergency in NSW as thousands remain without power in SAHas anyone interviewed the climate/energy experts, Josh Frydenberg and Chris Uhlmann? #SApol #climateemergency https://t.co/Q3UuifdtNU — 🇺🇦🌿Mike Dowling- Climate Action NOW! (@MeckeringBoy) November 14, 2022

Τα σωστικά συνεργεία απομάκρυναν περισσότερους από 100 ανθρώπους που είχαν καταφύγει στις στέγες κτιρίων για να σωθούν έπειτα από ξαφνική πλημμύρα που βύθισε στα νερά μικρή πόλη στο ανατολικό τμήμα της Αυστραλίας, σύμφωνα με τις αρχές.

Afternoon Update: south-east Australia hit with floods, storms; AFL umpire arrested; and antibiotics in Tasmanian salmon https://t.co/a1H6wsr0fB — The Guardian (@guardian) November 14, 2022

Πολλοί κάτοικοι της Γιουγκάρα, της μικρής πόλης με πληθυσμό περίπου 800 ανθρώπων που βρίσκεται 350 χιλιόμετρα δυτικά του Σίδνεϊ, έσπευσαν να ανέβουν στις στέγες για να γλιτώσουν από τα νερά.

Τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα έδειξαν την πόλη να έχει μετατραπεί σε λασπώδη λίμνη με θολά νερά, ενώ πάνω από τα νερά εξείχαν μόνον στέγες και δέντρα.

«Είχαμε 140 διασώσεις που συνδέονταν με τις πλημμύρες μόνον στην πόλη Γιουγκάρα. Οι περισσότεροι από τους 100 που διασώθηκαν βρίσκονταν πάνω σε στέγες», δήλωσε η υπουργός που είναι αρμόδια για τις υπηρεσίες επειγόντων της Νέας Νότιας Ουαλίας Στέφανι Κουκ.

Αυτοί που είχαν εγκλωβιστεί από τα νερά διασώθηκαν με σκάφη ή ελικόπτερα, διευκρίνισε, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «πολύ σοβαρή, όχι μόνον στην Γιουγκάρα, αλλά και σε πολλά μέρη».

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της πολιτείας ανακοίνωσαν ότι 173 επιχειρήσεις διάσωσης έχουν γίνει εκεί από το πρωί.

In southeast Australia, heavy rains have led to flash floods that cut off some inland townships, and renewed evacuation alerts were issued for thousands of rural inhabitants. #Australia #Environment #FlashFloods #Rain #Weather pic.twitter.com/Gz9yZOJK0C — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 14, 2022

Ο υπουργός Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης Steph Cooke ζήτησε βοήθεια από το εξωτερικό για την ενίσχυση των προσπαθειών διάσωσης από τις πλημμύρες, καθώς η διαρροή ρεκόρ από το φράγμα Wyangala κλιμακώνει την πλημμύρα που πλημμυρίζει τη Νέα Νότια Ουαλία.

Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι του Σίδνεϊ έλαβαν εντολή από τις αρχές να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους τον Ιούλιο, όταν πλημμύρες έπληξαν ξανά την περιφέρεια της πόλης.

«Ένα από τα μεγαλύτερα φράγματα της πολιτείας θα ξεβγάλει τεράστιες ποσότητες νερού τις επόμενες ημέρες, πυροδοτώντας την υπερχείλιση ποταμών και πιθανών θανατηφόρων καταστροφών από τώρα έως και τα Χριστούγεννα». Την οδηγία εξέδωσε το SES η οποία μεταφράζεται σε «εκκένωση τώρα» για τους ανθρώπους στην περιοχή του τουριστικού πάρκου Western Plains στο Dubbo, καθώς η στάθμη του νερού του ποταμού Macquarie πρόκειται να ανέβει.

Wyangala Dam overflowing, proper Hollywood disaster flick stuff. pic.twitter.com/tHTpBaHcjp — One Angry Eyebrow: Furniture Fluffer (@angry_eyebrow) November 14, 2022

Η Νέα Ζηλανδία απέστειλε σήμερα 12 ανθρώπους για να βοηθήσουν την Αυστραλία στην αντιμετώπιση των πλημμυρών, πρόσθεσε η Κουκ, σημειώνοντας ότι οι υπηρεσίες επειγόντων της Νέας Νότιας Ουαλίας βρίσκονται σε επικοινωνία με τις αρχές των ΗΠΑ και της Σιγκαπούρης για να εξασφαλίσουν επιπρόσθετη βοήθεια.

Περισσότερες από 150.000 αστραπές έπεσαν στο έδαφος σε ένα 24ωρο στην πολιτεία αυτή, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία.

Στην πόλη Φόρμπς, που βρίσκεται δυτικά της Γιουγκάρα, έπεσαν 118 χιλιοστά βροχής σε ένα 24ωρο, δηλαδή είχε την μεγαλύτερη βροχόπτωση σε μια ημέρα εδώ και 28 χρόνια, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Η ανατολική ακτή της Αυστραλίας έχει πληγεί επανειλημμένως από ισχυρές βροχοπτώσεις τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω των αλλεπάλληλων κύκλων του μετεωρολογικού φαινομένου La Nina.

Τον Μάρτιο, οι καταστροφικές πλημμύρες στην ανατολική ακτή προκάλεσαν τον θάνατο πάνω από 20 ανθρώπων.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να καταστήσει πιο ακραίες τις περιόδους πλημμυρών, καθώς ο θερμότερος αέρας συγκρατεί επιπλέον υγρασία.

φωτογραφίες: 9news.com