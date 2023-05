Αυτοκίνητο προσέκρουσε στην πύλη της Ντάουνινγκ Στριτ

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Λονδίνο, όταν ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε στη σιδερένια πύλη της Ντάουνινγκ Στριτ, όπου βρίσκεται η πρωθυπουργική κατοικία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 16:20 (τοπική ώρα, 18:20 ώρα Ελλάδος). Η αστυνομία απέκλεισε προσωρινά το σημείο και συνέλαβε έναν άνδρα για επικίνδυνη οδήγηση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ συνεχίζεται η έρευνα της αστυνομίας για την εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος.

Στις εικόνες που μετέδωσε η βρετανική τηλεόραση διακρίνεται ένα ασημί αυτοκίνητο με ανοιχτές πόρτες ακινητοποιημένο στα κάγκελα της πύλης.

Η σιδερένια πύλη, που εμποδίζει την πρόσβαση στον δρόμο όπου βρίσκεται το γραφείο και η κατοικία του πρωθυπουργού, τοποθετήθηκε το 1989 για λόγους ασφαλείας. Μέχρι τότε, οι περαστικοί μπορούσαν να πλησιάσουν την πρωθυπουργική κατοικία στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

