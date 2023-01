Άκυρη η κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις τηρούν την κατάπαυση του πυρός των 36 ωρών που διατάχθηκε από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τον εορτασμό των Χριστουγέννων, κατηγορώντας όμως την Ουκρανία ότι προχώρησε σε βομβαρδισμούς στρατιωτικών θέσεων των Ρώσων.

Συγκεκριμένα, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass αναφέρει ότι αξιωματούχοι που έχουν εγκατασταθεί από τη Μόσχα στην αυτοανακηρυχθείσα Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ (DPR) έγραψαν στο Telegram ότι «έξι βλήματα διαμετρήματος 155 χιλιοστών εκτοξεύτηκαν» από «πυροβόλα πυροβόλα 155 χιλιοστών του ΝΑΤΟ».

Το Κίεβο από την πλευρά του, έχει ανακοινώσει ότι δεν έχει πρόθεση να σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις του, σχετικά με την προτεινόμενη από τη Ρωσία εκεχειρία, την οποία, η Ουκρανία και οι δυτικοί σύμμαχοί της χαρακτήρισαν ως ένα σχέδιο που καταστρώθηκε, ώστε η Μόσχα να κερδίσει χρόνο για την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεών της, αλλά και του πολεμικού εξοπλισμού της.

Η κατάπαυση του πυρός άρχισε το μεσημέρι «κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής επαφής» στη σύγκρουση, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Ρωσίας Channel 1. Όμως οι δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν τόσο εξερχόμενα όσο και εισερχόμενα πυρά στην πόλη Μπαχμούτ στην ανατολική Ουκρανία, στην πρώτη γραμμή του μετώπου, μετά την ώρα που υποτίθεται ότι θα άρχιζε η ρωσική κατάπαυση του πυρός.

Οι δυνάμεις της Μόσχας έπληξαν επίσης τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Κραματόρσκ στα ανατολικά, δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης της Ουκρανίας.

«Οι κατακτητές χτύπησαν την πόλη με πυραύλους δύο φορές», ανέφερε ο Κίριλο Τιμοσένκο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι χτυπήθηκε ένα κτίριο κατοικιών, αλλά δεν υπάρχουν θύματα.

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με τον Guardian, συναγερμός αεροπορικής επιδρομής έχει εκδοθεί σε περιοχές της Ουκρανίας, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Οι σειρήνες ήχησαν λίγες ώρες αφότου η Ρωσία κήρυξε προσωρινή κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της μετωπικής γραμμής στην Ουκρανία για τον εορτασμό των ορθόδοξων Χριστουγέννων, αναφέρει το βρετανικό μέσο.

Attention! russia’s “ #ceasefire ” not in words, but in actions – right now air raid siren heard all over #Ukraine . #stoprussia #russiaisaterroristate pic.twitter.com/9rk0nh5eER

Ο Γιούαν Μακντόναλντ της «New Voice of Ukraine» γράφει ότι ο συναγερμός προκλήθηκε από την απογείωση στη Λευκορωσία ενός μαχητικού αεροσκάφους MiG-31K, όμως δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί ο ισχυρισμός αυτός.

So much for Putin's "Christmas ceasefire" - no sign of shelling letting up on the front, and now an air raid alert across the whole country, triggered by the launch in Belarus of a MiG-31K warplane that can carry nuclear-tipped cruise missiles. pic.twitter.com/omj5P2T8U7