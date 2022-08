Δεκαπεντάχρονος ο συλληφθείς του θανατηφόρου συμβάντος από πυροβολισμούς στο Μάλμε

Η Σουηδική αστυνομία συνέλαβε ένα 15χρονο έφηβο μετά το επεισόδιο με πυροβολισμούς μέσα στο εμπορικό κέντρο Emporia του Μάλμε που άφησε πίσω του ένα άνδρα νεκρό και μία γυναίκα τραυματισμένη που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

#update: - Confirmed Swedish police has arrested the suspect, a 15 year old migrant who shot 2 people 1 man and 1 female inside the shopping center #Emporia in #Malmo, #Sweden. Reports says that it was gang related and had history with each other. There is a video of the shooting pic.twitter.com/YkUWZv2yqy