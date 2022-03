Δεν παραδίδεται η Μαριούπολη

Δείτε ζωντανή εικόνα από το Κίεβο:

Ηχηρό ήταν το «όχι» της Ουκρανίας στο τελεσίγραφο της Ρωσίας για κατάθεση όπλων από τον ουκρανικό στρατό, αλλά και την άνευ όρων παράδοση της πόλης στις ρωσικές δυνάμεις.

Παρά την πολιορκία της Μαριούπολης από τον ρωσικό στρατό για σχεδόν τέσσερις εβδομάδες, η ουκρανική κυβέρνηση στο Κίεβο δεν υποχώρησε, απορρίπτοντας το τελεσίγραφο της Ρωσίας, που ήθελε τους «υπερασπιστές» της πόλης να καταθέσουν τα όπλα μέχρι τις 5 τα ξημερώματα (ώρα Μόσχας).

H αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, η Ιρίνα Βέρεστσουκ δήλωσε πως «δεν τίθεται επ’ ουδενί ζήτημα οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις να καταθέσουν τα όπλα και να εγκαταλείψουν την πολιορκούμενη Μαριούπολη στον ρωσικό στρατό. Έχουμε ήδη ενημερώσει τη ρωσική πλευρά σχετικά».

Μάλιστα επισήμανε πως «αντί να χάνετε χρόνο σε οκτώ σελίδες επιστολών, απλώς ανοίξτε έναν [ανθρωπιστικό] διάδρομο», κάνοντας λόγο για «εσκεμμένη χειραγώγηση» και «αληθινή απαγωγή ομήρων».

⚡️Ukraine rejects Russia's demand to surrender Mariupol.



Deputy Prime Minister Iryna Vereshchuk responded to Russia by stating that surrender is not an option. The letter from Russia’s Defense Ministry said it would only establish a humanitarian corridor if Mariupol surrenders. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 20, 2022

Η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης μέσω Telegram μίλησε για τρομοκρατία: «Οι δυνάμεις κατοχής συνεχίζουν να συμπεριφέρονται σαν τρομοκράτες. Λένε ότι συμφωνούν να ανοίξει ανθρωπιστικός διάδρομος και το πρωί, βομβαρδίζουν τον χώρο από όπου γίνεται η εκκένωση. Η κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Το σημαντικότερο για εμάς είναι να σώσουμε τη ζωή και την υγεία των πολιτών μας».

Το τελεσίγραφο της Ρωσίας

Με οκτασέλιδη επιστολή του την Κυριακή, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας απαίτησε οι ουκρανικές δυνάμεις στη Μαριούπολη να «καταθέσουν τα όπλα» και «γραπτή απάντηση» στο τελεσίγραφό του πριν από σήμερα στις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), για να σωθούν όπως είπε οι κάτοικοι και οι υποδομές του λιμανιού στρατηγικής σημασίας στην Αζοφική Θάλασσα.

«Ζητάμε από τις επίσημες αρχές του Κιέβου να δείξουν λογική και να ανακαλέσουν τις διαταγές που είχαν δώσει προηγουμένως, οι οποίες υποχρέωναν τους μαχητές να θυσιαστούν και να γίνουν μάρτυρες της Μαριούπολης», ανέφερε ο Ρώσος αντιστράτηγος Μιχαήλ Μιζίντσεφ.

«Καταθέστε τα όπλα. Βρίσκεται σε εξέλιξη τρομερή ανθρωπιστική καταστροφή. Όλοι όσοι καταθέσουν τα όπλα θα έχουν εγγυημένη την απόλυτα ασφαλή αποχώρησή τους από τη Μαριούπολη», ανέφερε ο Ρώσος ανώτατος αξιωματικός.

Σύμφωνα με τον αντιστράτηγο Μιζίντσεφ, η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν στο δρομολόγιο που θα πρέπει να πάρουν οι κάτοικοι της Μαριούπολης για να πάνε σε ασφαλή εδάφη ελεγχόμενα από το Κίεβο αργότερα σήμερα.

«Από τις 10:00 (ώρα Μόσχας) η Ρωσία θα κρατήσει ανοικτούς τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους από τη Μαριούπολη προς ανατολάς και, κατόπιν συμφωνίας με την ουκρανική πλευρά, προς δυσμάς», πρόσθεσε.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας απηύθυνε μέσω Telegram την Κυριακή μήνυμα προς τις αρχές της Μαριούπολης: «Έχετε μια ιστορική επιλογή (μπροστά σας) - είτε θα σταθείτε στο πλάι του λαού σας, ή θα πάτε με τους εγκληματίες».

Η τραγωδία της Μαριούπολης

Η Μαριούπολη, κατά πλειονότητα ρωσόφωνη πόλη, συγκαταλέγεται στους βασικούς στόχους αυτής που το Κρεμλίνο αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» και εξαπέλυσε πριν από τρεισήμισι εβδομάδες. Πολιορκείται πρακτικά από την αρχή.

Περίπου 350.000 κάτοικοί της παραμένουν εγκλωβισμένοι στην πόλη με ελάχιστη, αν όχι καθόλου, τροφή, νερό ή ρεύμα, ενώ σύμφωνα με τον Πέτρο Αντριουστσένκο, συνεργάτη του δημάρχου, υπολογίζεται ότι έχουν σκοτωθεί πάνω από 3.000 άμαχοι.

Στους δρόμους της πόλης κείτονται πτώματα, ενώ οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των εμπόλεμων πλευρών δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα ως τώρα.

Τουλάχιστον 10 από τα 44 εκατομμύρια πολίτες της Ουκρανίας έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους για να σωθούν από τον πόλεμο, εκτιμά ο ΟΗΕ. Τουλάχιστον 3,4 εκατ. πέρασαν τα σύνορα, υπολογίζει η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

Συνεχίζεται το «σφυροκόπημα» στο Κίέβο

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στους ρωσικούς βομβαρδισμούς που έπληξαν κατοικίες και εμπορικό κέντρο στη συνοικία Ποντίλσκι αργά το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο και την υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της πόλης.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, αρκετά σπίτια και εμπορικό κέντρο» χτυπήθηκαν, ανέφερε ο δήμαρχος μέσω Telegram. Διαβεβαίωσε ότι η Πυροσβεστική επιχειρεί για να κατασβέσει μεγάλη πυρκαγιά στο εμπορικό κέντρο.

⚡️Several explosions heard in Kyiv's Podil district, according to mayor Vitali Klitschko.



Photo: Vitali Klitschko/Telegram pic.twitter.com/2fpkonAZX5 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 20, 2022

Ουκρανία: Διαρροή σε εργοστάσιο χημικών στο Σούμι

Την ίδια ώρα, συναγερμός σήμανε στην πόλη Σούμι, στα βορειοανατολικά της Ουκρανίας, όπου υπάρχουν αναφορές για διαρροή αμμωνίας σε εργοστάσιο χημικών.

Όπως δήλωσε, μέσω Telegram, ο δήμαρχος του Σούμι, Ντμίτρο Ζιβίτσκι, στις 4:30 π.μ. αναφέρθηκε διαρροή αμμωνίας στο εργοστάσιο χημικών της «Σουμίχιμπρομ» επηρεάζει την περιοχή σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων.

Ο δήμαρχος του Σούμι προειδοποίησε ότι η περιοχή γύρω από το εργοστάσιο είναι επικίνδυνη, προσθέτοντας ότι οι κάτοικοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν καταφύγια και υπόγεια για προστασία και περιγράφοντας την αμμωνία ως «άχρωμο αέριο με έντονη αποπνικτική οσμή».