Δυτική Όχθη: Ένας νεκρός από επίθεση ενόπλων σε εβραϊκό οικισμό

Ένας Ισραηλινός φρουρός που βρισκόταν στην είσοδο του εβραϊκού οικισμού Αριέλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε το βράδυ της Παρασκευής από δύο ενόπλους που τράπηκαν σε φυγή με αυτοκίνητο, όπως ανακοίνωσαν ο ισραηλινός στρατός και το Ερυθρό Άστρο του Δαβίδ (σ.σ. ο αντίστοιχος Ερυθρός Σταυρός στο Ισραήλ).

«Οι τρομοκράτες έφθασαν στην είσοδο της κοινότητας» Αριέλ, στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, και πυροβόλησαν τον φρουρό, ανέφερε η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Οι δράστες της επίθεσης διέφυγαν με αυτοκίνητο, όπως φαίνεται σε υλικό που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας και μεταδόθηκε από την ισραηλινή τηλεόραση.

