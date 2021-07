Δολοφονία του προέδρου της Αϊτής: 26 Κολομβιανοί και δύο Αμερικανοί τα μέλη της ομάδας των εκτελεστών

Η ομάδα των ενόπλων που διέπραξε τη δολοφονία του Αϊτινού προέδρου Ζοβενέλ Μοΐζ την Τετάρτη αποτελείτο από 26 πολίτες της Κολομβίας και δύο πολίτες των ΗΠΑ με αϊτινή καταγωγή, δήλωσε χθες Πέμπτη ο αρχηγός της αστυνομίας της χώρας της Καραϊβικής.

«Επρόκειτο για ομάδα αποτελούμενη από 28 επιτιθέμενους, ανάμεσά τους 26 Κολομβιανούς, που διεξήγαγε την επιχείρηση για να δολοφονήσει τον πρόεδρο», είπε ο Λεόν Σαρλ, ο γενικός διευθυντής της αστυνομίας της Αϊτής.

Διευκρίνισε ότι δύο Αμερικανοί και 15 Κολομβιανοί έχουν συλληφθεί, τρεις Κολομβιανοί σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ συνεχίζουν ακόμη να διαφεύγουν.

Τουλάχιστον έξι Κολομβιανοί είναι πρώην στρατιωτικοί

Τουλάχιστον οι έξι από τους φερόμενους ως μισθοφόρους που οι Αρχές της Αϊτής κατηγορούν πως ενεπλάκησαν στη δολοφονία του προέδρου της χώρας Ζοβενέλ Μοΐζ είναι πρώην μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Κολομβίας, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο Κολομβιανός υπουργός Άμυνας Διέγο Μολάνο.

«Κατά τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για Κολομβιανούς πολίτες, πρώην μέλη του στρατού. Δώσαμε οδηγίες (...) στην αστυνομία και στον στρατό να συνεργαστούν άμεσα στη διεξαγωγή αυτής της έρευνας για να εξακριβωθούν τα γεγονότα», ανέφερε ο κ. Μολάνο στη διάρκεια βίντεο το οποίο διανεμήθηκε σε μέσα ενημέρωσης από τις υπηρεσίες του.

More images of alleged mercenary killers of @moisejovenel pic.twitter.com/svIE6ESPT2

Another video of hit team alleged to be responsible for killing of @moisejovenel in #Haiti pic.twitter.com/P3JILPJfYV