Μοραβιέτσκι: Εδώ, στο μαστιζόμενο από τον πόλεμο Κίεβο, γράφεται ιστορία

Οι πρωθυπουργοί της Τσεχίας, της Πολωνίας και της Σλοβενίας έφτασαν το βράδυ της Τρίτης με τρένο στο Κίεβο για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στην Ουκρανία. Είναι οι πρώτοι ξένοι ηγέτες που επισκέπτονται την ουκρανική πρωτεύουσα μετά την εισβολή της Ρωσίας, στις 24 Φεβρουαρίου.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι, ο Τσέχος ομόλογός του Πετρ Φιάλα και ο Σλοβένος Γιάνεζ Γιάνσα πρόκειται να συναντηθούν με Ουκρανούς αξιωματούχους. Στο Κίεβο βρίσκεται και ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης και ηγέτης του κυβερνώντος κόμματος PiS, Γιάροσλαβ Κατσίνσκι.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο. Από τις 20.00 (ώρα Ελλάδας) έχει τεθεί σε εφαρμογή η απαγόρευση κυκλοφορίας, για 35 ώρες, που διέταξε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο.

«Εδώ, στο μαστιζόμενο από τον πόλεμο Κίεβο, γράφεται ιστορία. Εδώ, η ελευθερία αγωνίζεται ενάντια στον κόσμο της τυραννίας. Εδώ κρέμεται σε μια κλωστή το μέλλον όλων μας» έγραψε στο Twitter ο Μοραβιέτσκι.

Η Τσεχία και η Πολωνία, δύο πρώην κομμουνιστικές χώρες που σήμερα είναι μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, είναι από τους πλέον ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας στην Ευρώπη μετά τη ρωσική εισβολή.

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμίγκαλ χαιρέτισε «το θάρρος των αληθινών φίλων», όπως τους χαρακτήρισε, σημειώνοντας ότι θα συζητηθούν η στήριξη που προσφέρει η Δύση στην Ουκρανία αλλά και οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.

Ο σύμβουλος του Μοραβιέτσκι Μίχαλ Ντβόρζικ, είπε στο ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι Polsat News ότι ξεκίνησε η συνάντηση των τριών πρωθυπουργών με τον Σμίγκαλ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η δημόσια πολωνική τηλεόραση TVP Info μετέδωσε ότι ο Μοραβιέτσκι και ο Κατσίνσκι θα συναντηθούν με τις «αρχές του Κιέβου», χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Ο Φιάλα είπε ότι η απόφαση να επισκεφθούν το Κίεβο ελήφθη κατόπιν συζητήσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η ιδέα του ταξιδιού συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στην άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βερσαλλίες, την περασμένη εβδομάδα, ανέφερε ο Ντβόρζικ.

Ωστόσο, Ευρωπαίος αξιωματούχος είπε ότι οι Βρυξέλλες δεν έχουν δώσει «επίσημη εντολή» στους τρεις πρωθυπουργούς. «Κάθε πρωτοβουλία για την ειρήνευση στην Ουκρανία είναι φυσικά καλοδεχούμενη. Ορισμένοι ηγέτες μπορεί να αναρωτιούνται: θα θέσει σε κίνδυνο ή θα βελτιώσει τις συνθήκες για διαπραγματεύσεις με τους Ρώσους; Θα το δούμε, φυσικά. Είναι μια λεπτή γραμμή», πρόσθεσε.

Η πολωνική κυβέρνηση ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης ότι οι τρεις πρωθυπουργοί πηγαίνουν στο Κίεβο «ως εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου».

It is here, in war-torn Kyiv, that history is being made. It is here, that freedom fights against the world of tyranny. It is here that the future of us all hangs in the balance. EU supports UA, which can count on the help of its friends - we brought this message to Kyiv today. pic.twitter.com/Us7k9xTq5f