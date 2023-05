Ένταση στο βόρειο Κόσοβο - Παρεμβάσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ για αποκλιμάκωση

Τεταμένη είναι η κατάσταση στο βόρειο Κόσοβο όπου εκατοντάδες Σέρβοι παραμένουν έξω από τα δημαρχεία τεσσάρων πόλεων ζητώντας να αποχωρήσει η αστυνομία από τα κτήρια και να επιτραπεί η είσοδος στους υπαλλήλους. Στρατιώτες της διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης-KFOR από τις ΗΠΑ, την Πολωνία και την Ιταλία έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στους διαδηλωτές και τους αστυνομικούς για να αποφευχθούν συμπλοκές.

Παράλληλα, η ΕΕ και οι ΗΠΑ καταβάλλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης. Ο ύπατος εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό του Κοσόβου 'Αλμπιν Κούρτι από τον οποίο ζήτησε να αποφευχθούν ενέργειες που θα πυροδοτήσουν την ένταση.

Ο Αμερικανός πρέσβης στην Πρίστινα, Τζέφρι Χόνεβιερ, συναντήθηκε το μεσημέρι με την πρόεδρο του Κοσόβου Βιόσα Οσμανι και εξέφρασε την ανησυχία του για τις εξελίξεις. Νωρίτερα σήμερα το πρωί ο επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ είχε συνάντηση με δύο από τους τέσσερις νεοεκλεγέντες δημάρχους. Οι άλλοι δύο που προέρχονται από το κυβερνών κόμμα του 'Αλμπιν Κούρτι δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Αμερικανού πρέσβη.

