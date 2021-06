DW: Εφιάλτης το νέο κανάλι στην Κωνσταντινούπολη;

Για μία «ιστορική, νέα σελίδα» στα έργα υποδομής στην Τουρκία έκανε λόγο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη διάρκεια τελετής θεμελίωσης για την πρώτη γέφυρα που αφορά στο αμφιλεγόμενο εγχείρημα της κατασκευής της Διώρυγας της Κωνσταντινούπολης.

Ο Τούρκος πρόεδρος υπεραμύνθηκε του έργου, το οποίο και χαρακτήρισε «όραμα ζωής», λέγοντας ότι η πραγματικότητα του σήμερα -όπως οι απειλές για τον Βόσπορο και την Κωνσταντινούπολη από τo διαρκώς αναπτυσσόμενο θαλάσσιο εμπόριο- καθιστούν επιτακτική την ανάγκη κατασκευής της διώρυγας.

«Σήμερα, ανοίγουμε μια νέα σελίδα στην ιστορία της ανάπτυξης της Τουρκίας. Σήμερα, προσθέτουμε ένα νέο βήμα στην ανάπτυξη της χώρας μας και στην ενίσχυσή της. Σήμερα, γιορτάζουμε για άλλη μια φορά τα πνεύματα των συμβόλων του αγώνα της χώρας μας για ανάπτυξη, όπως ο Ερμπάκαν και ο Ντεμιρέλ, δήλωσε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην τελετή των εγκαινίων της πρώτης αυτής γέφυρας, ενώ πρόσθεσε: «Δυστυχώς, η πρόοδος του έργου έχει καθυστερήσει λίγο λόγω των εσωτερικών και εξωτερικών προβλημάτων που αντιμετώπισε η Τουρκία σε αυτή τη διαδικασία».

Η υδάτινη οδός μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας και της Θάλασσας του Μαρμαρά είναι μέρος μιας σειράς φιλόδοξων έργων υποδομής για την Κωνσταντινούπολη και κοστίζει πάνω από επτά δισεκατομμύρια ευρώ.

O Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διαφημίζει το έργο και την επίσημη παρουσίασή του από το 2011. Μιλάει για τα Στενά του Βοσπόρου, τα νέα γιοτ, το λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων και τις νέες κομψές κατοικίες με θέα το κανάλι, το οποίο έχει πλάτος τουλάχιστον 275 μέτρα.

