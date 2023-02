Οι ΗΠΑ κατέρριψαν «άγνωστο αντικείμενο» πάνω από την Αλάσκα

Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος κατέρριψε την Παρασκευή «ιπτάμενο αντικείμενο» που εντοπίστηκε να πετάει σε ύψος 40.000 ποδών πάνω από την Αλάσκα, ανέφερε ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την προέλευση και το είδος αυτού του αντικειμένου.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Τζον Κίρμπι είπε ότι η κατάρριψη έγινε κατόπιν εντολής του προέδρου Τζο Μπάιντεν επειδή θεωρήθηκε ότι το αντικείμενο αυτό συνιστούσε απειλή για την ασφάλεια των αερομεταφορών.

Το αντικείμενο, που είχε μέγεθος περίπου όσο ένα μικρό αυτοκίνητο, καταρρίφθηκε ενώ βρισκόταν στο βορειοανατολικό άκρο της Αλάσκας, κοντά στα σύνορα με τον Καναδά. Ο Κίρμπι είπε στους δημοσιογράφους ότι ακόμη είναι άγνωστες πολλές λεπτομέρειες, αλλά οι ΗΠΑ ελπίζουν ότι θα μάθουν περισσότερα αφού περισυλλέξουν τα συντρίμμια που έπεσαν σε αμερικανικά χωρικά ύδατα.

NSC Coordinator John Kirby said a "high-altitude object" was shot down by the U.S. military near Alaska on Friday. The object reportedly posed a "reasonable threat to civilian flight." pic.twitter.com/vjX745g67H — Newsweek (@Newsweek) February 10, 2023

NSC Strategic Communications Coordinator John Kirby on object shot down today: "We're calling this an object because that's the best description we have right now...We do not know who owns it...It was much much smaller than the spy balloon that we took down last Saturday." pic.twitter.com/d94UlFmH9n — CSPAN (@cspan) February 10, 2023

Αργότερα, σε συνέντευξη Τύπου το υπουργείο Άμυνας επανέλαβε ότι το αντικείμενο αυτό αποτελούσε κίνδυνο για τις πολιτικές πτήσεις, και για αυτόν τον λόγο, έπειτα από εντολή του προέδρου Μπάιντεν, το κατέρριψαν.

Δεν δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες, στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, σχετικά με την προέλευση και το είδος του αντικειμένου, καθώς οι Αρχές περιμένουν την ανάκτησή του για να αναφερθούν πιο συγκεκριμένα σε αυτό. Ωστόσο, κατά την ενημέρωση, έγινε γνωστό ότι έχουν εντοπιστεί τα συντρίμμια του αντικειμένου και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία των Αρχών για να διαπιστωθεί η προέλευση και ο ρόλος του αντικειμένου που πετούσε πάνω από έδαφος των ΗΠΑ.

Ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε ένα αεροσκάφος F-22 για να καταρρίψει το αντικείμενο στα ανοικτά της Αλάσκας και το πέτυχε με πύραυλο «sidewinder», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου ταξίαρχος Πάτρικ Σ. Ράιντερ.

Pentagon officials say the object shot down over Alaska Friday was about the "size of a small car" and not similar in size or shape to the Chinese surveillance balloon that was taken down off the coast of South Carolina last week. https://t.co/svdmjfEfqv pic.twitter.com/LScYKgNW1b — CBS News (@CBSNews) February 10, 2023

Μαχητικό αεροσκάφος F-22 κατέρριψε το μυστηριώδες «ιπτάμενο αντικείμενο»

Ο Κίρμπι είπε ότι «με πολλή προσοχή και έπειτα από σύσταση του Πενταγώνου, ο πρόεδρος Μπάιντεν διέταξε τον στρατό να καταρρίψει το αντικείμενο και το έκανε. Το αντικείμενο έπεσε στα χωρικά μας ύδατα». Το αντικείμενο καταρρίφθηκε από αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος ενώ βρισκόταν στο βορειοανατολικό άκρο της Αλάσκας, κοντά στα σύνορα με τον Καναδά.

Earlier today, the US shot down an unidentified object over Alaska that was flying at ~40,000 feet (well within the range of commercial flights).



A US Air Force HC-130J is now flying off the Alaskan coast, flying as low as 725 feet at times. https://t.co/AbHcysFugz pic.twitter.com/AxJ9FzRWo8 — Flightradar24 (@flightradar24) February 10, 2023

Η παραδοχή από τον Λευκό Οίκο έρχεται αφού το μεγαλύτερο μέρος της περασμένης εβδομάδας αφιερώθηκε στον χειρισμό από τον Μπάιντεν ενός κινεζικού κατασκοπευτικού μπαλονιού, το οποίο εντοπίστηκε στη Μοντάνα και στη συνέχεια παρασύρθηκε μέχρι την ακτογραμμή της Νότιας Καρολίνας, πριν η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία στείλει ένα F-22 για να το καταρρίψει με πύραυλο AIM-9X Sidewinder.