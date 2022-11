Οι μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες του κόσμου θα κατασκευάσουν 400 εκατομμύρια περισσότερα οχήματα από ότι επιτρέπει ο κλιματικός στόχος του 1,5C

Επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Toyota, Volkswagen και Hyundai / Kia σχεδιάζουν να κατασκευάσουν περίπου 400 εκατομμύρια περισσότερα αυτοκίνητα βενζίνης και ντίζελ από τι είναι βιώσιμο προκειμένου να περιοριστεί η παγκόσμια θέρμανση, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Ερευνητές από το University of Technology Sydney (UTS), το University of Applied Sciences of the Industry στο Bergisch Gladbach και την Greenpeace Γερμανίας συνέκριναν το ρυθμό με τον οποίο ο κόσμος χρειάζεται να υιοθετήσει οχήματα μηδενικών εκπομπών ρύπων με τον ρυθμό με τον οποίο σχεδίαζαν οι μεγάλες εταιρείες αυτοκινήτων να παράγουν διάφορα μοντέλα.

Η έκθεση, η οποία επικεντρώθηκε σε 12 αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως, έδειξε ότι ορισμένες από τις πιο δημοφιλείς μάρκες της Αυστραλίας - Toyota, Volkswagen και Hyundai/Kia – βρίσκονταν σε πορεία να κατασκευάσουν πολύ περισσότερα αυτοκίνητα βενζίνης και ντίζελ από όσα είναι βιώσιμα - εάν ο κόσμος θέλει πραγματικά να περιορίσει την παγκόσμια θέρμανση, στο στόχο της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, στον 1,5C.

Οι ερευνητές υπολόγισαν τον παγκόσμιο προϋπολογισμό άνθρακα - πόσο άνθρακα θα μπορούσε να εκπέμψει ο κόσμος χωρίς να παραβιάσει τον στόχο, χρησιμοποιώντας ένα κλιματικό μοντέλο που αναπτύχθηκε από την UTS και κατέληξαν σε ένα νούμερο 53 γιγατόνων(Gt). «Ο προϋπολογισμός άνθρακα των 53 Gt επιτρέπει την πώληση επιπλέον 315 εκατομμυρίων οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE) μέχρι το τέλος του 2022», αναφέρει η έκθεση. «Όμως, οι προβλεπόμενες πωλήσεις ICE κυμαίνονται μεταξύ τουλάχιστον 645 και 778 εκατομμυρίων οχημάτων. Αυτό αντιπροσωπεύει μια υπέρβαση μεταξύ 105% και 147% σε σύγκριση με τον αριθμό πωλήσεων ICE που είναι συμβατός με 1,5°C», συνεχίζει.

Σε όλο τον κόσμο οι αυτοκινητοβιομηχανίες στρέφονται προς τα ηλεκτρικά οχήματα, με εταιρείες όπως η Volvo, η General Motors και η Mercedes-Benz να σχεδιάζουν να σταματήσουν την κατασκευή βενζινοκινητήρων, ορισμένες από αυτές από το 2025. Ωστόσο, η Toyota αναμένεται να παράγει 63 εκατ. περισσότερα αυτοκίνητα βενζίνης και ντίζελ από ό,τι ήταν βιώσιμο, ακολουθούμενη από τη Volkswagen με 43 εκατ. και τη Hyundai με 39, σύμφωνα με την έκθεση.

Ο Sven Teske, αναπληρωτής καθηγητής στο UTS και συν-συγγραφέας της έκθεσης, δήλωσε ότι η έρευνα έδειξε πως υπάρχει ανάγκη για παγκόσμια απαγόρευση νέων βενζινοκίνητων οχημάτων από το 2030 και μετά. «Το αργότερο μέχρι το 2030, όλα τα νέα οχήματα που πωλούνται στην αγορά πρέπει να είναι ηλεκτρικά», είπε ο Teske.

Ο Δρ Robin Smit, διευθυντής της Transport Energy / Emission Research - που δεν συμμετείχε στην μελέτη - διαπιστώνει ότι η Αυστραλία έχει γίνει μια αγορά για μεγάλα, ενεργοβόρα SUV.

«Η σταθερά αυξανόμενη αναλογία μεγάλων και βαρέων επιβατικών οχημάτων σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Αυστραλία έχει επιζήμια επίδραση στην ενεργειακή απόδοση και τις παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου», λέει ο Smit. Η πιο δημοφιλής αυτοκινητοβιομηχανία της Αυστραλίας, η Toyota, είχε τη χειρότερη επίδοση.

Η Lindsay Soutar, ανώτερος εκπρόσωπος της Greenpeace, φρονεί ότι η εταιρεία έχει καθυστερήσει να αγκαλιάσει τα οχήματα μηδενικών εκπομπών και οι παγκόσμιες προσπάθειές της μέσω λόμπι έχουν, σε μεγάλο βαθμό, καταφέρει να σταματήσουν τις πολιτικές για την ενθάρρυνση της αλλαγής. «Αυτό που δείχνει η έκθεση και αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι η Toyota έχει τη χειρότερη επίδοση από όλες τις εταιρείες», προσθέτει. «Η έκθεση δείχνει ότι είναι η πορεία της είναι η χειρότερη μεταξύ των τεσσάρων μεγάλων στην Αυστραλία», συμπληρώνει «Άλλες εταιρείες όπως η Volkswagen έχουν κάνει εκστρατεία για καλύτερη πολιτική στην Αυστραλία, που είναι θετικό, αν και έπρεπε να έχει κάνει ακόμη περισσότερα», καταλήγει.

Ένας εκπρόσωπος της Toyota Australia δήλωσε ότι η εταιρεία είναι «ο μεγαλύτερος προμηθευτής υβριδικών οχημάτων στην Αυστραλία με περισσότερες από 300.000 πωλήσεις από το 2001 και μετά». «Η Toyota δεν περιορίζεται σε μία μόνο τεχνική λύση. Παραμένουμε απόλυτα δεσμευμένοι να παρέχουμε στους πελάτες μας μια μεγάλη γκάμα οχημάτων και τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών οχημάτων, που θα βοηθήσουν στο ταξίδι προς τις μηδενικές εκπομπές καυσαερίων, με βάση τις επιμέρους ιδιαιτερότητες του καθενός, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω», πρόσθεσε. Συμπλήρωσε επίσης ότι

η Toyota Australia «θα καλωσόριζε» την εισαγωγή ενός υποχρεωτικού ορίου εκπομπών CO2 για νέα οχήματα που θα «λειτουργεί για να υποστηρίξει την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού».

Εκπρόσωπος του Volkswagen Group Australia είπε ότι η εταιρεία σχεδιάζει να φέρει πολλά νέα μοντέλα ηλεκτρικών οχημάτων στην Αυστραλία. «Ενώ ο Όμιλος Volkswagen Αυστραλίας έχει εξασφαλίσει φέτος έγκριση παραγωγής για μια σειρά ηλεκτρικών οχημάτων και plug-in υβριδικών, αυτά προέρχονται από την Ευρώπη, όπου όμως, η ζήτηση υπερκαλύπτει την προσφορά», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

«Αν και επιτέλους σημειώθηκε πρόοδος, η Αυστραλία παραμένει σε σημαντική απόσταση πίσω από άλλες ανεπτυγμένες χώρες, όσον αφορά τη δημιουργία των συνθηκών για ηλεκτρικά οχήματα. Η επιβολή στόχου εκπομπών για τους εισαγωγείς αυτοκινήτων θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη προσφορά προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων και θα επιτρέψει στους εισαγωγείς μαζικής αγοράς να ανταποκριθούν στη ζήτηση», κατέληξε.

Ο Behyad Jafari, από το Συμβούλιο Ηλεκτρικών Οχημάτων, λέει ότι η ζήτηση για οχήματα μηδενικού άνθρακα είναι έντονη, οι πελάτες όμως, αναγκάζονται να αγοράσουν αυτοκίνητα βενζίνης λόγω έλλειψης προσφοράς.

«Η πραγματικότητα είναι ότι κάθε ηλεκτρικό όχημα που έρχεται εδώ έχει πουληθεί έξι μήνες πριν από την προσγείωση», προσθέτει ο Jafari. «Οι εταιρείες αυτοκινήτων υποδεικνύουν τις πωλήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων, ως απόδειξη ζήτησης χωρίς να αναφέρουν ότι υπάρχει καθημερινή ζήτηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων που όμως δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, επί του παρόντος», προσθέτει ο Jafari. Επίσης, εξηγεί ο ίδιος, οτι απο τη στιγμή που η Αυστραλία καθυστέρησε να μετατρέψει τον στόλο αυτοκινήτων της σε ηλεκτρικα και επειδή η μέση διάρκεια ζωής ενός οχήματος είναι σχεδόν 20 χρόνια, η κυβέρνηση θα πρέπει να ενεργήσει γρήγορα για να εκπληρώσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της για τις εκπομπές ρύπων.

«Το ερώτημα είναι πόσο θα επιβαρύνουμε κάθε άλλο τομέα», αναρωτιέται ο Jafari.

«Πόσο θα πρέπει να μειώσουν επιπρόσθετα τις εκπομπές τους άλλοι τομείς όπως πχ η αγροτική παραγωγή ή η βιομηχανία για να αντισταθμίσουν το γεγονός ότι ορισμένες εταιρείες αυτοκινήτων θέλουν να βγάλουν περισσότερα χρήματα τώρα;», καταλήγει.

Πηγή: The Guardian